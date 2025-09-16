Πολωνία: Αποφασίζει για την προμήθεια υποβρυχίων

Η κυβέρνηση της Πολωνίας πρόκειται να αποφασίσει εντός των επομένων ημερών για την προμήθεια υποβρυχίων, δήλωσε ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ.

Εφόσον ληφθεί η σχετική απόφαση, η αγορά των πρώτων υποβρυχίων αναμένεται να προχωρήσει μέχρι το τέλος του έτους.

Εξετάστηκαν οι προσφορές

«Ο πρωθυπουργός θα ξεκινήσει το πρόγραμμα Orka. Θα υιοθετήσουμε ένα ψήφισμα που θα δεσμεύεται για την αγορά υποβρυχίων μέχρι το τέλος του έτους» ανέφερε ο κ. Τουσκ σε δημοσιογράφους, σύμφωνα με το Reuters.

Όπως πρόσθεσε, «οι προσφορές έχουν εξεταστεί και τώρα η πολωνική κυβέρνηση θα αποφασίσει ποιος θα είναι ο εταίρος του προγράμματος».

Εξουδετέρωση drone

Η Υπηρεσία Κρατικής Προστασίας (SOP) της Πολωνίας εξουδετέρωσε ένα drone που επιχειρούσε πάνω από ευαίσθητες κυβερνητικές τοποθεσίες, συμπεριλαμβανομένης της οδού Parkowa και του Παλατιού Belweder, δήλωσε ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ στο X, εν μέσω αυξημένων περιφερειακών εντάσεων μετά τις πρόσφατες παραβιάσεις του εναέριου χώρου.

Δύο Λευκορώσοι πολίτες συνελήφθησαν και η αστυνομία διερευνά τις συνθήκες του περιστατικού, πρόσθεσε ο Τουσκ.

Το περιστατικό συνέβη ενώ η Πολωνία βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, έπειτα από μαζική εισβολή ρωσικών drones στον εναέριο χώρο της χώρας την περασμένη Τετάρτη. Ήταν η πρώτη φορά από την αρχή του πολέμου στην Ουκρανία που δυτικά μαχητικά κατέρριψαν ρωσικούς στόχους, γεγονός που αναζωπύρωσε τους φόβους στην περιοχή, η οποία παραμένει σε ένταση από την εισβολή της Μόσχας το 2022.