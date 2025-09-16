«Απερίσκεπτη και αποτρόπαια»: Σφοδρές αντιδράσεις Ευρωπαίων για τη νέα ισραηλινή επίθεση στη Γάζα

Η νέα χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ στη Γάζα προκαλεί κύμα αντιδράσεων από τους Ευρωπαίους υπουργούς Εξωτερικών, που κάνουν λόγο για κίνηση «απερίσκεπτη», «λανθασμένη» και «παράνομη» σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

Η υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, Γιβέτ Κούπερ, χαρακτήρισε την επίθεση «εντελώς απερίσκεπτη και αποτρόπαια», σημειώνοντας ότι θα φέρει «μόνο περισσότερο αίμα, περισσότερους αθώους νεκρούς και θα θέσει σε μεγαλύτερο κίνδυνο τους εναπομείναντες ομήρους».

Ολλανδία: «Ανεκδιήγητα δεινά» για τους Παλαιστινίους

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ολλανδίας, Ντέιβιντ φαν Βιλ, υπογράμμισε ότι «η ένταση της ισραηλινής επιχείρησης στη Γάζα οδηγεί σε περισσότερα θύματα, περαιτέρω εκτοπισμούς και αναγκαστική μετακίνηση του παλαιστινιακού πληθυσμού. Τα δεινά τους είναι ήδη ανεκδιήγητα».

Βερολίνο: «Εντελώς λανθασμένη προσέγγιση»

Ο Γερμανός ΥΠΕΞ, Γιοχάν Βάντεπουλ, τόνισε ότι η τελευταία επίθεση του Ισραήλ συνιστά «εντελώς λανθασμένη προσέγγιση». Όπως είπε, το Βερολίνο έχει καταστήσει σαφές στην κυβέρνηση του Ισραήλ ότι απορρίπτει την απόφασή της.

Στοκχόλμη: «Παραβίαση του διεθνούς δικαίου»

Η Σουηδή υπουργός Εξωτερικών, Μαρία Μάλμερ Στένεργκαρντ, εξέφρασε την «εξαιρετική ανησυχία» της χώρας της. «Ήμασταν πολύ σαφείς από την αρχή: οποιαδήποτε αλλαγή εδαφών διά της βίας θα συνιστά παραβίαση του διεθνούς δικαίου», υπογράμμισε.