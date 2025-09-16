Ζαμίρ: Η επίθεση στην Πόλη της Γάζας συμβάλλει στην «ηθική και πιο σημαντική αποστολή» των IDF

Ο Αρχηγός του Επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, Αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, πραγματοποίησε επιθεώρηση στην Πόλη της Γάζας σήμερα το πρωί εν μέσω της μεγάλης στρατιωτικής επίθεσης στην πόλη και επισκέφθηκε μία από τις μεραρχίες που διεξάγουν τον αγώνα εκεί εναντίον της Χαμάς, αναφέρει ο ισραηλινός στρατός.

«Στους ώμους σας στηρίζεται η αποστολή να εμβαθύνετε την επίθεση εναντίον της Χαμάς και να νικήσετε την Ταξιαρχία της Πόλης της Γάζας, προκειμένου να εκτελέσετε την ηθική και πιο σημαντική αποστολή, την επιστροφή όλων των ομήρων στα σπίτια τους και την κατάρρευση των στρατιωτικών και κυβερνητικών δυνατοτήτων της Χαμάς», τόνισε ο Ζαμίρ κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης, σύμφωνα με ανακοίνωση των IDF.

Ο Ζαμίρ πραγματοποίησε την επιθεώρηση με τον αρχηγό της Νότιας Διοίκησης, Υποστράτηγο Γιανίβ Άσορ, τον διοικητή της 98ης Μεραρχίας, Ταξίαρχο Γκάι Λεβί, και άλλους αξιωματικούς.

Πηγή: Times of Israel