Το σχέδιο Νετανιάχου απειλεί με εξόντωση 600.000 αμάχους και τους ομήρους στη Γάζα

«Η Γάζα καίγεται». Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς πανηγυρίζει για την χερσαία επίθεση στην πόλη της Γάζας, όπου διαμένουν κάπου 600.000 άμαχοι.

«Ο στρατός χτυπά τις τρομοκρατικές υποδομές με βαρύ χέρι, για να δημιουργήσει τις απαραίτητες συνθήκες για την απελευθέρωση των ομήρων και την ήττα της Χαμάς», τονίζει ο υπουργός Αμυνας του Ισραήλ. Θα είναι επιτυχής η επιχείρηση για την κατάληψη της πόλης της Γάζας; Ακόμη και ειδικοί σε θέματα αστικού πολέμου εκφράζουν αμφιβολίες.

«Αυτό δεν μπορεί να έχει καλό τέλος», λέει ο Χεζί Νεχάμα, πρώην διοικητής ταξιαρχίας. Ο ισραηλινός στρατός δεν είχε πολεμήσει σε μια τόσο πυκνοκατοικημένη περιοχή, όπως τώρα.

«Είναι πολύ επικίνδυνο. Η Χαμάς κρύβεται ανάμεσα στον πληθυσμό. Δεν τους αφήνουν να φύγουν και χρησιμοποιούν τους αμάχους ως ανθρώπινες ασπίδες», λέει ο Νεχάμα. Άμαχοι πεθαίνουν, όπως και πολλοί στρατιώτες. «Όλα αυτά είναι τρελά. Νομίζω ότι είναι λάθος», προσθέτει.

עזה בוערת. צה”ל מכה באגרוף פלדה בתשתיות הטרור וחיילי צה”ל נלחמים בגבורה ליצירת התנאים לשחרור החטופים ולהכרעת החמאס. לא נרפה ולא נשוב לאחור – עד להשלמת המשימה. — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) September 16, 2025

Αντίθετη η ηγεσία του στρατού

Λέγεται επίσης ότι κι η ηγεσία του στρατού έχει εκφράσει την αντίθεσή της στην επιχείρηση στην Πόλη της Γάζας. Ωστόσο, οι ανησυχίες αυτές δεν έτυχαν ανταπόκρισης.

Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, στρατηγός Ετζάλ Ζαμίρ, έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι η επιχείρηση θα αποτελούσε σημαντική απειλή για τη ζωή των ομήρων, καθώς δεν είναι σαφές πού ακριβώς βρίσκονται.

«Όλα αυτά συμβαίνουν επειδή ο Ανώτατος Διοικητής, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, το θέλει» λέει ο Τζούλιαν Βέρνερ, στρατιωτικός αναλυτής και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Bundeswehr στο Μόναχο. Ο Γερμανός ειδικός αμφιβάλει αν η κυβέρνηση Νετανιάχου έχει μια παραγωγική στρατηγική. «Ο Νετανιάχου αφήνει επανειλημμένα τους στρατιώτες του να χτυπούν το κεφάλι τους στον τοίχο», προσθέτει ο Βέρνερ.

Ο «αστικός» πόλεμος

Ο Τζον Σπένσερ, που θεωρείται ο κορυφαίος ειδικός στον αστικό πόλεμο, επισημαίνει επίσης ότι το Ισραήλ δεν διαθέτει αρκετούς στρατιώτες για την επιχείρηση.

Υποστηρίζει ότι η προσπάθεια στέρησης της Χαμάς από το τελευταίο σημαντικό προπύργιό της είναι παρόλα αυτά το σωστό. «Το γεγονός ότι αναπτύσσονται πέντε μεραρχίες είναι ένα σαφές σημάδι ότι το Ισραήλ παίρνει στα σοβαρά τον έλεγχο της πόλης της Γάζας».

Ωστόσο, είναι απίθανο να παραμείνουν εκεί περισσότερο και να καταλάβουν την πόλη. «Η ισραηλινή κοινωνία δεν το θέλει αυτό, και δεν θα λειτουργήσει ούτε με τους εφέδρους, οι οποίοι επιστρατεύονται μόνο για μια συγκεκριμένη περίοδο. οικογένειες των ομήρων ανακοίνωσαν τη συνέχιση της διαμαρτυρίας τους μπροστά από την πρωθυπουργική κατοικία στην Ιερουσαλήμ, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις συνεχιζόμενες επιθέσεις στη Γάζα.

Αντιδρούν οι οικογένειες των ομήρων

Μετά τις εκτεταμένες επιδρομές των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων σε όλη την Πόλη της Γάζας, οικογένειες των ομήρων άρχισαν να συγκεντρώνονται μπροστά από την κατοικία του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ, καταγγέλλοντας τις επιθέσεις και τον κίνδυνο που θέτουν για τους ομήρους.

Η Ανάτ Ανγκρέστ, μητέρα του ομήρου Ματάν Ανγκρέστ, δήλωσε ότι δεν θα μετακινηθούν από το σπίτι του Νετανιάχου.

«Θα οχυρωθούμε εδώ, δεν θα φύγουμε από εδώ», είπε. «Οι αγαπημένοι μας βομβαρδίζονται από τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις κατόπιν εντολής του πρωθυπουργού. Κάνει τα πάντα για να αποτρέψει μια συμφωνία και να αποτρέψει την επιστροφή τους. Ανησυχούμε ότι αυτή θα είναι η τελευταία τους νύχτα, δεν είμαστε πλέον έτοιμοι γι’ αυτό», πρόσθεσε.

Ο Μισέλ Ιλούζ, του οποίου ο γιος, Γκι Ιλούζ, απήχθη και δολοφονήθηκε, κατηγόρησε τον Νετανιάχου ότι προκάλεσε τον θάνατο του γιου του. «Το αίμα του γιου μου είναι στα χέρια σας», είπε.

Θα κοπεί το νερό

Ο πρώην διοικητής της ταξιαρχίας Νεχάμα λέει ότι ο στρατός πρέπει πρώτα να διασφαλίσει ότι ο άμαχος πληθυσμός μπορεί να εγκαταλείψει την πόλη της Γάζας και να μεταβεί σε μια ασφαλή ζώνη με επαρκή τρόφιμα. Στη συνέχεια, το Ισραήλ θα πρέπει να διακόψει την παροχή νερού στην πόλη. Λιμός και δίψα, δηλαδή, όχι μάχη. «Πολιορκούμε την πόλη όπου βρίσκεται η Χαμάς. Πιστεύω ότι το αργότερο μετά από τρεις εβδομάδες, χιλιάδες τρομοκράτες θα έρθουν στα σημεία ελέγχου επειδή θα διψούν». Αυτός, λέει, είναι ο μόνος τρόπος για να νικηθεί η Χαμάς.

Επί μέρες, χιλιάδες στρατιώτες εκπαιδεύονται σε αστικό πόλεμο έξω από τη Λωρίδα της Γάζας. Οι παρατηρητές αναμένουν ότι ο στρατός θα εντείνει σημαντικά την επίθεσή του τις επόμενες ημέρες.

Πολιορκία σε βίντεο

Πέντε μεραρχίες των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) προελαύνουν προς την Πόλη της Γάζας, όπως επιβεβαίωσε ο στρατός μέσω του X. Η επίθεση αποτελεί μέρος της λεγόμενης Επιχείρησης «Άρματα του Γεδεών II» , μέσω της οποίας οι ισραηλινές δυνάμεις στοχεύουν στην πλήρη κατάληψη της πρωτεύουσας της Γάζας.

Μαζί με την ανάρτηση, ο στρατός κοινοποίησε και ένα βίντεο που απεικονίζει πώς σφίγγει ο κλοιός στη Γάζα, «σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο» από τότε που έληξε η εκεχειρία στις 18 Μαρτίου. Αξιωματούχοι του στρατού δήλωσαν επίσης ότι θα συνεχίσουν να αυξάνουν τον αριθμό των στρατευμάτων στην πόλη της Γάζας «καθώς περνούν οι μέρες».

Χαμός στα νοσοκομεία

Το Υπουργείο Υγείας της Γάζας, που ελέγχεται από τη Χαμάς, προειδοποίησε πάντως ότι έχουν κατακλυστεί από τραυματίες τα τμήματα επειγόντων περιστατικών των 11 νοσοκομείων που εξακολουθούν να λειτουργούν στην πρωτεύουσα της Γάζας.

Οι αρχές εξήγησαν ότι το ιατρικό προσωπικό «εργάζεται με εξαντλημένα αποθέματα» βασικών φαρμάκων και υλικών που σώζουν ζωές. Η κατάσταση αυτή περιπλέκεται περαιτέρω από μια «σοβαρή έλλειψη» μονάδων αίματος για τη θεραπεία των τραυματιών.