Κατς: Η Χαμάς πρέπει να αφοπλιστεί και να απελευθερώσει τους ομήρους, αλλιώς «η Γάζα θα καταστραφεί»

Κόσμος

Κατς: Η Χαμάς πρέπει να αφοπλιστεί και να απελευθερώσει τους ομήρους, αλλιώς «η Γάζα θα καταστραφεί»

EPA/ABIR SULTAN

«Θα πληρώσουν το τίμημα», επισημαίνει ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας

Καθώς οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις(IDF) ξεκινούν τη μεγάλη χερσαία επίθεσή τους στη Γάζα, ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς λέει ότι εάν η Χαμάς δεν απελευθερώσει τους ομήρους και δεν αφοπλίσει, η Λωρίδα θα καταστραφεί.

«Από τη Χαμάς χρειαζόμαστε μόνο δύο πράγματα, και δεν θα τα δώσει οικειοθελώς: να απελευθερώσει όλους τους ομήρους και να αφοπλίσει. Η μεγάλη δύναμη της επίθεσης εδώ… νικάει άμεσα τη Χαμάς και δημιουργεί επίσης έναν μεγαλύτερο μοχλό για την απελευθέρωση των ομήρων», τόνισε ο Κατζ κατά τη διάρκεια επίσκεψης στο αρχηγείο της 162ης Μεραρχίας, οι δυνάμεις της οποίας επιχειρούν αυτή τη στιγμή στη Γάζα.

«Αν πέσει η Γάζα», θα πέσει η Χαμάς

«Θέλουμε να πάρουμε τον έλεγχο της πόλης της Γάζας επειδή σήμερα είναι το κύριο σύμβολο διακυβέρνησης της Χαμάς. Σήμερα, αν πέσει η Γάζα… θα πέσουν», λέει.

Ο Κατς είπε ότι οι «δολοφόνοι αδελφοί Σινουάρ», ο Γιαχία και ο Μοχάμεντ, οι οποίοι ηγήθηκαν της τρομοκρατικής ομάδας στη Λωρίδα πριν σκοτωθούν από το Ισραήλ, «κατέστρεψαν τη Γάζα και αν ο Ιζ αλ-Ντιν Χαντάντ συνεχίσει έτσι, θα καταστρέψει τη Γάζα», αναφερόμενος στον νέο στρατιωτικό ηγέτη της Χαμάς στη Γάζα.

«Θα πληρώσουν το τίμημα και η Γάζα θα καταστραφεί», προσθέτει.

Πηγή: Times of Israel 

