3.000 μέλη της Χαμάς στην Πόλη της Γάζας, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό – Είναι λιγότερο από το 1% του πληθυσμού

Ο ισραηλινός στρατός εκτιμά ότι στην Πόλη της Γάζας βρίσκονται μεταξύ 2.000 και 3.000 μαχητές της Χαμάς, αριθμός που αντιστοιχεί σε λιγότερο από το 1% του τοπικού πληθυσμού.

Σε ενημέρωση στρατιωτικού αξιωματούχου, αναφέρθηκε ότι «περιμένουμε να δώσουμε μάχες με 2.000 έως 3.000 τρομοκράτες της Χαμάς στη Γάζα», την ώρα που το Ισραήλ περνάει στη «κύρια φάση» της κατοχής του μεγαλύτερου αστικού κέντρου του παλαιστινιακού θύλακα.

Ο ίδιος δεν έκανε καμία αναφορά σε μηχανισμό που να αποτρέπει αυτούς τους μαχητές από το να αποχωρήσουν μαζί με τους χιλιάδες Παλαιστίνιους που κινούνται προς νότο μέσω της παραλιακής οδού.

Σύμφωνα με τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, η Γάζα ήταν κέντρο επιχειρήσεων της Χαμάς ήδη πριν από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023. Σήμερα, Ισραηλινοί στρατιώτες και έφεδροι βρίσκονται «στο έδαφος» της πόλης, με δύο μεραρχίες να επιχειρούν ήδη εκεί και μία τρίτη να αναμένεται να προστεθεί «τις επόμενες ημέρες».

Μαζικές εκκενώσεις

Η Πόλη της Γάζας αριθμούσε περίπου 1 εκατομμύριο κατοίκους πριν από την έναρξη της τελευταίας ισραηλινής επίθεσης. Ο στρατός υποστηρίζει ότι το 40% των κατοίκων έχει ήδη εγκαταλείψει την πόλη προς τον νότο.

Ωστόσο, το CNN σημειώνει ότι δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα αυτόν τον αριθμό.