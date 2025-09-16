ΕΕ: Την Τετάρτη εγκρίνονται οι κυρώσεις κατά του Ισραήλ – Αντιδράσεις για την επίθεση στη Γάζα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εγκρίνει νέες κυρώσεις κατά του Ισραήλ την Τετάρτη, λόγω του πολέμου στη Γάζα, δήλωσε την Τρίτη εκπρόσωπος της Επιτροπής.

«Αύριο, οι επίτροποι θα υιοθετήσουν μια σειρά μέτρων σχετικά με το Ισραήλ», ανακοίνωσε στους δημοσιογράφους η εκπρόσωπος Πάουλα Πίνιο.

«Πιο συγκεκριμένα, μια πρόταση για την αναστολή ορισμένων εμπορικών διατάξεων των συμφωνιών μεταξύ της ΕΕ και του Ισραήλ», πρόσθεσε.

Η ισραηλινή επίθεση στη Γάζα θα προκαλέσει «περισσότερη καταστροφή»

Η ισραηλινή επίθεση στη Γάζα θα προκαλέσει «περισσότερη καταστροφή, περισσότερους θανάτους», καταγγέλλει η ΕΕ.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση «προτρέπει το Ισραήλ να μην εντείνει την επιχείρησή του στην πόλη της Γάζας (…) Έχουμε δηλώσει σαφώς ότι αυτό θα επιδεινώσει επίσης την ήδη καταστροφική ανθρωπιστική κατάσταση και θα θέσει σε κίνδυνο τη ζωή των ομήρων», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, Ανουάρ Ελ Ανουνί, ενώπιον του Τύπου.

