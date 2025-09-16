Σύλληψη Ρώσου πλοιοκτήτη στη Βουλγαρία για την τεράστια έκρηξη στη Βηρυτό πριν από πέντε χρόνια

Οι βουλγαρικές αρχές συνέλαβαν τον Ιγκόρ Γκρετσούσκιν, τον Ρώσο ιδιοκτήτη του φορτηγού πλοίου Rhosus που μετέφερε το νιτρικό αμμώνιο που είχε ξεφορτωθεί στο λιμάνι της Βηρυτού όπου είχε εκραγεί τον Αύγουστο του 2020, στοιχίζοντας τη ζωή σε πάνω από 200 ανθρώπους και προκαλώντας τεράστιες ζημιές, επιβεβαίωσαν αξιωματούχοι του Λιβάνου.

Ο 48χρονος Γκρετσούσκιν, Ρώσος επιχειρηματίας και κάτοικος Κύπρου, συνελήφθη στο αεροδρόμιο Βασίλ Λέφσκι της Σόφιας την περασμένη εβδομάδα, όπου έφτασε με πτήση από την Κύπρο.

Η σύλληψή του έρχεται σχεδόν πέντε χρόνια μετά την έκδοση εντάλματος μέσω της Ιντερπόλ για τον ίδιο και τον καπετάνιο του πλοίου, Μπόρις Προκόσεφ.

Οι δικαστικοί αξιωματούχοι του Λιβάνου ανέφεραν ότι ετοιμάζονται έγγραφα για την αίτηση μεταφοράς του Γκρετσούσκιν στη χώρα προκειμένου να καταθέσει.

Μετά τη σύλληψή του, ο Γκρετσούσκιν εμφανίσθηκε στις 7 Σεπτεμβρίου ενώπιον δικαστηρίου της Σόφιας και «τέθηκε υπό κράτηση με μέγιστη διάρκεια 40 ημερών», ανακοίνωσε σήμερα η εκπρόσωπος του δικαστηρίου της βουλγαρικής πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με τη βουλγαρική νομοθεσία, οι αρχές που ζητούν να εκδοθεί ένας ύποπτος έχουν προθεσμία 40 ημερών για να στείλουν τα απαραίτητα έγγραφα που δικαιολογούν τη μεταγωγή του καταζητουμένου.

Η έκρηξη της 4ης Αυγούστου 2020 ισοπέδωσε ολόκληρες εκτάσεις της πρωτεύουσας του Λιβάνου, σκοτώνοντας τουλάχιστον 218 ανθρώπους, τραυματίζοντας περισσότερους από 6.000 και προκαλώντας ζημιές ύψους δισεκατομμυρίων δολαρίων. Παραμένει μια από τις μεγαλύτερες μη πυρηνικές εκρήξεις στην ιστορία.

Το πλοίο Rhosus, με σημαία Μολδαβίας, βρισκόταν στη Βηρυτό από το 2013 με το φορτίο του αφού εμφάνισε πρόβλημα στον κινητήρα του καθ’ οδόν από τη Γεωργία προς τη Μοζαμβίκη. Το πλοίο, ιδιοκτησίας του Γκρετσούσκιν, είχε κατασχεθεί από τις λιβανέζικες αρχές για απλήρωτα λιμενικά τέλη. Το φορτίο του μεταφέρθηκε σε αποθήκη στο λιμάνι, όπου παρέμεινε για χρόνια υπό άθλιες συνθήκες αποθήκευσης προτού εκραγεί το 2020.