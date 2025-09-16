Χερσαία κόλαση στη Γάζα: Το σχέδιο Νετανιάχου, η απομόνωση του Ισραήλ και οι κατηγορίες του ΟΗΕ για «γενοκτονία»

Το Ισραήλ κλιμακώνει δραματικά τη στρατιωτική του εκστρατεία στη Γάζα. Ο στρατός ανακοίνωσε το πρωί της Τρίτης την έναρξη χερσαίας επιχείρησης στην πόλη της Γάζας, την οποία χαρακτήρισε «επικίνδυνη ζώνη μάχης», καλώντας τους κατοίκους να απομακρυνθούν άμεσα.

Με ανακοίνωσή του στην αραβόφωνη πλατφόρμα Χ, ο στρατός του Ισραήλ κάλεσε τους πολίτες να εγκαταλείψουν την πόλη «με κάθε μέσο» προς τις νότιες περιοχές, υπενθυμίζοντας ότι ήδη το 40% έχει φύγει. Ταυτόχρονα, ισραηλινές δυνάμεις άρχισαν να ισοπεδώνουν δεκάδες πολυώροφα κτίρια, σηματοδοτώντας την πιο σφοδρή φάση της επίθεσης.

Ο ίδιος ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι «ξεκινά μια εντατική επιχείρηση στην πόλη», ενώ στρατιωτικές πηγές μίλησαν για σχέδιο περικύκλωσης της Γάζας μέσα σε λίγες ημέρες.

Μία ημέρα νωρίτερα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είχε παραδεχθεί ότι ο παρατεταμένος πόλεμος στη Γάζα πυροδοτεί τον κίνδυνο διεθνούς απομόνωσης για το Ισραήλ. Αλλά επιμένει στο σχέδιό του για πλήρη κατάληψη της Πόλης της Γάζας και απομάκρυνση του πληθυσμού – ένα σχέδιο που ο ίδιος διατείνεται ότι έχει ως στόχο να «τελειώσει» τη Χαμάς, ενώ οι υποστηρικτές του πιστεύουν ότι στοχεύει πρωτίστως στο να σώσει το πολιτικό μέλλον ενός πρωθυπουργού, που εμπλέκεται σε σκάνδαλα διαφθοράς.

Διπλωματικές διεργασίες και το «παράθυρο» Ρούμπιο

Η επιχείρηση έρχεται λίγες ώρες μετά την επίσκεψη στο Ισραήλ του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος οδεύει τώρα στο Κατάρ, προσπαθώντας να πείσει την Ντόχα να επανέλθει σε ρόλο μεσολαβητή.

Το Κατάρ είχε εκφράσει οργή μετά την ισραηλινή πυραυλική επίθεση στην πρωτεύουσά του, που στόχευσε στελέχη της Χαμάς σε κατοικημένη περιοχή, ενώ και ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, είχε εκφράσει έντονη δυσφορία για το χτύπημα σε έναν «πολύτιμο σύμμαχο», όπως είχε τονίσει.

«Εκτιμούμε τον χρόνο και την προσπάθεια που έχουν επενδύσει σε αυτές τις διαπραγματεύσεις» είπε ο Ρούμπιο, τονίζοντας όμως ότι «υπάρχει πολύ μικρό παράθυρο» για πολιτική λύση.

Έκθεση-καταπέλτης του ΟΗΕ: «Τέσσερις από τις πέντε πράξεις γενοκτονίας»

Την ίδια ώρα, διεθνείς πιέσεις συσσωρεύονται μετά τη δημοσιοποίηση μιας νέας, πολυσέλιδης έκθεσης της Επιτροπής Έρευνας του ΟΗΕ, η οποία καταλήγει ότι το Ισραήλ έχει διαπράξει τέσσερις από τις πέντε πράξεις γενοκτονίας που ορίζονται από τη Σύμβαση του 1948.

Μεταξύ αυτών: μαζικές δολοφονίες, πρόκληση σοβαρής σωματικής και ψυχικής βλάβης, δημιουργία συνθηκών που οδηγούν σε καταστροφή του πληθυσμού, και μέτρα που αποτρέπουν γεννήσεις – με αποκορύφωμα την καταστροφή της μεγαλύτερης μονάδας γονιμότητας στη Γάζα, όπου χάθηκαν χιλιάδες έμβρυα και γενετικό υλικό.

Η έκθεση κατονομάζει τον πρωθυπουργό Νετανιάχου, τον πρόεδρο Χέρτζογκ και τον τότε υπουργό Άμυνας Γκαλάντ για ρητορική που «υποκινεί σε γενοκτονία».

Κίνδυνος κλιμάκωσης

Το Ισραήλ και οι ΗΠΑ απορρίπτουν τις κατηγορίες, κάνοντας λόγο για «αντισημιτικές συκοφαντίες». Ωστόσο, η συζήτηση για αναγνώριση ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους αναμένεται να κυριαρχήσει στην επικείμενη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, με χώρες όπως η Βρετανία, η Γαλλία και ο Καναδάς να δηλώνουν έτοιμες να συνταχθούν με την πλειονότητα των μελών.

Η εξέλιξη αυτή, σε συνδυασμό με την κλιμάκωση της ισραηλινής επιχείρησης στη Γάζα, προμηνύει νέα όξυνση σε έναν πόλεμο που έχει ήδη αφήσει πίσω του δεκάδες χιλιάδες νεκρούς και μια λωρίδα γης σε ερείπια.