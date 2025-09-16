Η Ινδία παίζει με λεπτές ισορροπίες – Τι σημαίνει η παρουσία της στρατιωτικές ασκήσεις Ρωσίας και Λευκορωσίας

Αίσθηση έχει προκαλέσει το γεγονός ότι ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματικοί που επισκέφθηκαν απροσδόκητα τη Λευκορωσία παρακολούθησαν, ως παρατηρητές τα την κοινή στρατιωτική άσκηση «Zapad-2025» που έχουν ξεκινήσει η Μόσχα και το Μινσκ.

Η Ρωσία και η Λευκορωσία άρχισαν τα γυμνάσια την Παρασκευή σε πεδία εκπαίδευσης και στις δύο χώρες, σε μια περίοδο αυξημένης έντασης με το ΝΑΤΟ και δύο ημέρες αφότου η Πολωνία κατέρριψε ρωσικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα που εισήλθαν στον εθνικό εναέριο χώρο της.

Στα στρατιωτικά γυμνάσια, που θεωρείται ότι στέλνουν ένα μήνυμα ετοιμότητας από τη Ρωσία στη Δύση, συμμετέχει όμως και μικρός αριθμός στρατευμάτων από την Ινδία.

Συγκεκριμένα, μαζί με τους περίπου 30.000 Ρώσους και Λευκορώσους στρατιώτες που συμμετέχουν στα γυμνάσια, το ινδικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι έχει στείλει 65 μέλη προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων του Συντάγματος Κουμάον, που είναι από τις πιο ξακουστές μονάδες του ινδικού στρατού.Βρίσκονται στο εκπαιδευτικό πεδίο Μουλίνο, περίπου 40 μίλια δυτικά της περιοχής Νίζνι Νόβγκοροντ και πολύ μακριά από τα σύνορα με χώρα του ΝΑΤΟ.

Το Δελχί δήλωσε ότι επιθυμεί να «ενισχύσει περαιτέρω την αμυντική συνεργασία και να καλλιεργήσει τη συντροφικότητα μεταξύ Ινδίας και Ρωσίας, ενισχύοντας έτσι το πνεύμα συνεργασίας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης».

Η Ινδία έχει μακρά ιστορία στρατιωτικής συνεργασίας με τη Μόσχα και παραδοσιακά είναι από τους μεγαλύτερους πελάτες ρωσικών όπλων. Συμμετείχε επίσης σε προηγούμενες ασκήσεις Zapad πριν από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022 και έχει παρακολουθήσει μια σειρά από άλλες ρωσικές πολεμικές ασκήσεις έκτοτε.

Προτεραιότητα οι σχέσεις με τη Μόσχα

Ωστόσο, μερίδα αναλυτών θεωρεί ανησυχητικό σημάδι ότι η Ινδία αποφάσισε να συμμετάσχει στα γυμνάσια στην παρούσα φάση, δεδομένων των αυξημένων εντάσεων μεταξύ Ρωσίας και ΝΑΤΟ.

Τα τελευταία χρόνια, οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί τους έχουν καταβάλει σημαντικές προσπάθειες για να απομακρυνθεί η Ινδία από την στρατιωτική τροχιά της Ρωσίας, συνάπτοντας μια σειρά από σημαντικές συμφωνίες όπλων.

Το τελευταίο διάστημα, ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει αποξενώσει το Δελχί με την επιβολή δασμών 50% στα ινδικά προϊόντα, για τις αγορές ρωσικού πετρελαίου. Παράλληλα, φιλοξένησε τον αρχηγό του πακιστανικού στρατού στον Λευκό Οίκο και υποστήριξε ότι έβαλε προσωπικά τέλος στη σύγκρουση μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν τον Μάιο.

«Η ενεργός συμμετοχή της Ινδίας στην άσκηση Zapad, μετά την εισβολή μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην Πολωνία και τον πάγο που μπήκε στις σχέσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Νέου Δελχί, εγείρει ανησυχίες σχετικά με τη μελλοντική έκταση της σχέσης ασφαλείας ΗΠΑ-Ινδίας», σχολίασε ο Ντέιβιντ Μέρκελ, Αμερικανός σύμβουλος γεωστρατηγικής.

«Καταδεικνύει την προτεραιότητα που δίνει το Νέο Δελχί στις σχέσεις του με τη Μόσχα, στις οποίες ο Ναρέντρα Μόντι στηρίζεται περισσότερο δεδομένης της αβεβαιότητας της σχέσης του με τον πρόεδρο Τραμπ», πρόσθεσε.

Με την απόφασή της όμως αυτή η Ινδία «έχει περάσει μια κόκκινη γραμμή», σύμφωνα με τον Γερμανό αναλυτή Ούλριχ Σπεκ.

Με πληροφορίες από The Sunday Times

