Το Ισραήλ επιβεβαιώνει την επιχείρηση για την κατάληψη της πόλης της Γάζας: «Εκκενώστε την περιοχή»

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε την Τρίτη το πρωί την έναρξη χερσαίας επιχείρησης στην πόλη της Γάζας.

Η αραβόφωνη υπηρεσία του ισραηλινού στρατού κάλεσε σε δημοσίευσή του στο X τους κατοίκους της πόλης να την εγκαταλείψουν το συντομότερο δυνατό, καθώς ο στρατός άρχισε «να καταστρέφει τις υποδομές της Χαμάς στην πόλη της Γάζας».

Προσθέτει ότι η πόλη θεωρείται «επικίνδυνη ζώνη μάχης και η παραμονή σε αυτήν την περιοχή σας εκθέτει σε κίνδυνο». «Μετακινηθείτε όσο το δυνατόν γρηγορότερα μέσω της οδού Al-Rashid προς τις καθορισμένες περιοχές νότια της κοιλάδας της Γάζας, με αυτοκίνητο ή με τα πόδια. Ενωθείτε με το 40% των κατοίκων της πόλης που έχουν εγκαταλείψει την πόλη για να εξασφαλίσουν την ασφάλειά τους και των οικείων τους», προσθέτει.

#عاجل ‼️ سكان غزة، بدأ جيش الدفاع تدمير بنى حماس التحتية في مدينة غزة.

⭕️تعتبر مدينة غزة منطقة قتال خطيرة فالبقاء في المنطقة يعرضكم للخطر.

⭕️انتقلوا في أسرع وقت ممكن عبر شارع الرشيد الى المناطق التي تم عرضها جنوب وادي غزة من خلال المركبات أو سيرًا على الأقدام

⭕️انضموا إلى أكثر… pic.twitter.com/pqMJo5AC6x — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 16, 2025

Ενώ βρίσκεται σε ακροαματική διαδικασία στο πλαίσιο της δίκης του για διαφθορά, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε επίσης ότι το Ισραήλ ξεκίνησε μια «σημαντική» επιχείρηση στη Γάζα.

Ο ισραηλινός στρατός επιχειρεί εδώ και αρκετές εβδομάδες στα περίχωρα της μεγαλύτερης πόλης της ενκλάβης, πλησιάζοντας σταδιακά προς το κέντρο, όπου περίπου ένα εκατομμύριο κάτοικοι της Γάζας εξακολουθούσαν να έχουν καταφύγει τον περασμένο μήνα.

Η έναρξη χερσαίας επιχείρησης είχε προγραμματιστεί μόνο μετά την εκκένωση του πληθυσμού.

Με πληροφορίες από Le Figaro

