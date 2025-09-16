Logo Image

Το Ισραήλ επιβεβαιώνει την επιχείρηση για την κατάληψη της πόλης της Γάζας: «Εκκενώστε την περιοχή»

REUTERS/Ebrahim Hajjaj

Σφοδροί βομβαρδισμοί του Ισραήλ στην πόλη της Γάζας

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε την Τρίτη το πρωί την έναρξη χερσαίας επιχείρησης στην πόλη της Γάζας.

Η αραβόφωνη υπηρεσία του ισραηλινού στρατού κάλεσε σε δημοσίευσή του στο X τους κατοίκους της πόλης να την εγκαταλείψουν το συντομότερο δυνατό, καθώς ο στρατός άρχισε «να καταστρέφει τις υποδομές της Χαμάς στην πόλη της Γάζας».

Προσθέτει ότι η πόλη θεωρείται «επικίνδυνη ζώνη μάχης και η παραμονή σε αυτήν την περιοχή σας εκθέτει σε κίνδυνο». «Μετακινηθείτε όσο το δυνατόν γρηγορότερα μέσω της οδού Al-Rashid προς τις καθορισμένες περιοχές νότια της κοιλάδας της Γάζας, με αυτοκίνητο ή με τα πόδια. Ενωθείτε με το 40% των κατοίκων της πόλης που έχουν εγκαταλείψει την πόλη για να εξασφαλίσουν την ασφάλειά τους και των οικείων τους», προσθέτει.

Ενώ βρίσκεται σε ακροαματική διαδικασία στο πλαίσιο της δίκης του για διαφθορά, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε επίσης ότι το Ισραήλ ξεκίνησε μια «σημαντική» επιχείρηση στη Γάζα.

Ο ισραηλινός στρατός επιχειρεί εδώ και αρκετές εβδομάδες στα περίχωρα της μεγαλύτερης πόλης της ενκλάβης, πλησιάζοντας σταδιακά προς το κέντρο, όπου περίπου ένα εκατομμύριο κάτοικοι της Γάζας εξακολουθούσαν να έχουν καταφύγει τον περασμένο μήνα.

Η έναρξη χερσαίας επιχείρησης είχε προγραμματιστεί μόνο μετά την εκκένωση του πληθυσμού.

Με πληροφορίες από Le Figaro

