Γερμανία: Ισόβια στον δράστη της επίθεσης με μαχαίρι στο Μανχάιμ

Ο Αφγανός δράστης της επίθεσης με μαχαίρι στο Μανχάιμ της Γερμανίας, η οποία είχε ως στόχο μια συγκέντρωση κατά του Ισλάμ και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός αστυνομικού στα τέλη Μαΐου 2024, καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη την Τρίτη.

Το δικαστήριο της Στουτγάρδης συνδύασε τη μέγιστη ποινή με την αναγνώριση της ιδιαίτερης σοβαρότητας της ενοχής, η οποία ουσιαστικά αποκλείει την πρόωρη αποφυλάκιση του 26χρονου Σουλεϊμάν Α., ο οποίος θεωρείται υποστηρικτής του Ισλαμικού Κράτους.

Ο δράστης είχε προηγουμένως τραυματίσει στο πρόσωπο και τον πολιτικό και γνωστό επικριτή του ισλάμ Μίχαελ Στουρτσενμπέργκερ, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης του Κινήματος «Pax Europa» σε κεντρική πλατεία του Μανχάιμ.

Ο πολιτικός υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση και ανέρρωσε. Ο νεαρός Αφγανός, ο οποίος ζει στη Γερμανία από το 2014 και δεν ήταν μέχρι τώρα γνωστός στις αρχές, ακινητοποιήθηκε μόνο όταν ένας από τους υπόλοιπους αστυνομικούς τον πυροβόλησε και τον τραυμάτισε στο πόδι.

Ο θάνατος του 29χρονου αστυνομικού Ρουβέν Λ., στην, είχε προκαλέσει θλίψη και οργή στους κόλπους της αστυνομίας.