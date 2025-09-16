Ισραήλ κατά ΟΗΕ: Μεροληπτική και ψευδής η έκθεση περί «γενοκτονίας» στη Γάζα

Το Ισραήλ καταγγέλλει ως «μεροληπτική και ψευδή» την εξεταστική επιτροπή του ΟΗΕ που το κατηγορεί για «γενοκτονία» στη Γάζα.

Το Ισραήλ «απορρίπτει κατηγορηματικά» την έκθεση, σημειώνοντας μέσω ΥΠΕΞ: «Το Ισραήλ απορρίπτει κατηγορηματικά αυτή την μεροληπτική και ψευδή έκθεση και ζητά την άμεση διάλυση αυτής της επιτροπής έρευνας», ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του.

Η έκθεση των εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ αναφέρει ότι υπάρχει εύλογη βάση για να εξαχθεί το συμπέρασμα πως τέσσερις από τις πέντε γενοκτονικές πράξεις που ορίζονται από το διεθνές δίκαιο, έχουν διαπραχθεί από την έναρξη του πολέμου του Ισραήλ με τη Χαμάς το 2023:

η δολοφονία μελών μιας ομάδας,

η πρόκληση σοβαρής σωματικής και ψυχικής βλάβης,

η σκόπιμη πρόκληση συνθηκών που αποσκοπούν στην καταστροφή της ομάδας,

η αποτροπή γεννήσεων.

Η έκθεση επικαλείται δηλώσεις Ισραηλινών ηγετών και το πρότυπο συμπεριφοράς των ισραηλινών δυνάμεων ως απόδειξη γενοκτονικής πρόθεσης.