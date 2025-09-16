ΟΗΕ: Το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα

Η έκθεση των εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ αναφέρει σύμφωνα με το BBC ότι υπάρχει εύλογη βάση για να εξαχθεί το συμπέρασμα πως τέσσερις από τις πέντε πράξεις γενοκτονίας που ορίζονται από το διεθνές δίκαιο, έχουν διαπραχθεί από την έναρξη του πολέμου του Ισραήλ με τη Χαμάς το 2023:

η δολοφονία μελών μιας ομάδας, η πρόκληση σοβαρής σωματικής και ψυχικής βλάβης, η σκόπιμη πρόκληση συνθηκών που αποσκοπούν στην καταστροφή της ομάδας, η αποτροπή γεννήσεων.

Η έκθεση επικαλείται δηλώσεις Ισραηλινών ηγετών και το πρότυπο συμπεριφοράς των ισραηλινών δυνάμεων ως απόδειξη γενοκτονικής πρόθεσης.

Αντίδραση του Ισραήλ

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ απέρριψε κατηγορηματικά την έκθεση των εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ, κάνοντας λόγο για ψεύδη και για διαστρέβλωση της πραγματικότητας.

Σύμφωνα με το BBC, εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ισραήλ κατηγόρησε τους τρεις εμπειρογνώμονες της επιτροπής ότι ενεργούν ως «αντιπρόσωποι της Χαμάς» και βασίζονται «εξ ολοκλήρου σε ψεύδη της Χαμάς», τα οποία είχαν «ήδη καταρριφθεί πλήρως».

#BREAKING United Nations investigators said Tuesday they had determined that Israel has since October 2023 committed “genocide” in Gaza, with the “intent to destroy the Palestinians” in the territory. “We came to the conclusion that genocide is occurring in Gaza and is… pic.twitter.com/ZV9Y7uocmG — AFP News Agency (@AFP) September 16, 2025

Ο ισραηλινός στρατός ξεκίνησε στρατιωτική επιχείρηση στη Γάζα μετά την επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, κατά την οποία οποία σκοτώθηκαν περίπου 1.200 άνθρωποι και 251 απήχθησαν για να κρατηθούν ως όμηροι.

Έκτοτε, τουλάχιστον 64.905 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από τις ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού έχει εκτοπιστεί επανειλημμένα. Πάνω από το 90% των σπιτιών εκτιμάται ότι έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν καταστραφεί. Τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης, ύδρευσης, αποχέτευσης και υγιεινής έχουν καταρρεύσει. Οι εμπειρογνώμονες επισιτιστικής ασφάλειας που υποστηρίζονται από τον ΟΗΕ έχουν κηρύξει λιμό στην πόλη της Γάζας.

Η επιτροπή

Η Ανεξάρτητη Διεθνής Επιτροπή Έρευνας για τα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη συστάθηκε από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ το 2021 για να διερευνήσει όλες τις φερόμενες παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και του δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Πρόεδρος της τριμελούς ομάδας εμπειρογνωμόνων είναι η Ναβανεθέμ Πιλάι από τη Νότια Αφρική, που υπηρέτησε από το 2008 έως το 2014 ως Ύπατη Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, ενώ ήταν επίσης πρόεδρος του διεθνούς δικαστηρίου για τη γενοκτονία στη Ρουάντα.

Τι αναφέρει η έκθεση

Η τελευταία έκθεση της επιτροπής αναφέρει σύμφωνα με το BBC ότι οι ισραηλινές αρχές και οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν διαπράξει τέσσερις από τις πέντε πράξεις γενοκτονίας που ορίζονται στη Σύμβαση για τη Γενοκτονία του 1948 εναντίον μιας εθνικής, εθνοτικής, φυλετικής ή θρησκευτικής ομάδας – στην προκειμένη περίπτωση, των Παλαιστινίων στη Γάζα:

Δολοφονία μελών της ομάδας μέσω επιθέσεων σε προστατευόμενα αντικείμενα, στοχοποίηση αμάχων και άλλων προστατευόμενων προσώπων, σκόπιμη πρόκληση συνθηκών που προκαλούν θανάτους

Πρόκληση σοβαρής σωματικής ή ψυχικής βλάβης σε μέλη της ομάδας μέσω άμεσων επιθέσεων σε αμάχους και προστατευόμενα αντικείμενα, σοβαρή κακομεταχείριση κρατουμένων, εξαναγκαστικός εκτοπισμός, καταστροφή του περιβάλλοντος

Εσκεμμένη πρόκληση συνθηκών διαβίωσης που έχουν σχεδιαστεί για να προκαλέσουν την καταστροφή της ομάδας στο σύνολό της ή εν μέρει μέσω καταστροφής δομών και γης απαραίτητων για τους Παλαιστίνιους, καταστροφή και άρνηση πρόσβασης σε ιατρικές υπηρεσίες, εξαναγκαστικός εκτοπισμός, παρεμπόδιση της πρόσβασης σε απαραίτητη βοήθεια, νερό, ηλεκτρικό ρεύμα και καύσιμα στους Παλαιστίνιους, αναπαραγωγική βία, συγκεκριμένες συνθήκες που επηρεάζουν τα παιδιά.

Επιβολή μέτρων που αποσκοπούν στην αποτροπή γεννήσεων μέσω της επίθεσης του Δεκεμβρίου 2023 στη μεγαλύτερη μαιευτική κλινική της Γάζας.

Για να πληρείται ο νομικός ορισμός της γενοκτονίας βάσει της Σύμβασης για τη Γενοκτονία, πρέπει επίσης να αποδειχθεί ότι ο δράστης διέπραξε οποιαδήποτε από αυτές τις πράξεις με συγκεκριμένη πρόθεση να καταστρέψει την ομάδα στο σύνολό της ή εν μέρει.

Η επιτροπή αναφέρει ότι ανέλυσε δηλώσεις Ισραηλινών ηγετών και ισχυρίζεται ότι ο πρόεδρος Ισαάκ Χέρτζογκ, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο πρώην υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ «υποκίνησαν την τέλεση γενοκτονίας».

Δηλώνει επίσης ότι «η πρόθεση γενοκτονίας ήταν το μόνο λογικό συμπέρασμα» που θα μπορούσε να συναχθεί από το πρότυπο συμπεριφοράς των ισραηλινών αρχών και των δυνάμεων ασφαλείας στη Γάζα.