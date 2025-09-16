Ο Τραμπ είναι εξαιρετικά αντιδημοφιλής στη Βρετανία. Αλλά ο τραμπισμός θριαμβεύει

Ο Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζεται για την επίσημη επίσκεψή του στη Βρετανία, όμως η κοινή γνώμη στο Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει εχθρική απέναντί του. Σύμφωνα με τα στοιχεία της YouGov, μόλις το 16% των Βρετανών έχει θετική γνώμη για τον Αμερικανό πρόεδρο.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει ο Economist, την ώρα που ο ίδιος παραμένει αντιδημοφιλής, οι ιδέες του «Τραμπισμού» κερδίζουν ολοένα και μεγαλύτερη απήχηση στη βρετανική κοινωνία.

Η πορεία – έκπληξη του Τόμι Ρόμπινσον

Στις 13 Σεπτεμβρίου, περίπου 150.000 άνθρωποι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του ακροδεξιού ακτιβιστή Τόμι Ρόμπινσον σε διαδήλωση στο Λονδίνο. Όπως σχολιάζει το βρετανικό περιοδικό, η πορεία –υπό τον τίτλο «Unite the Kingdom»– ξεπέρασε τα συνηθισμένα «σκληροπυρηνικά» πλήθη των οπαδών του Ρόμπινσον, συγκεντρώνοντας ένα μωσαϊκό πολιτών με εντελώς διαφορετικά κίνητρα: από αντιδράσεις για τη μετανάστευση και τα μέτρα για το κλίμα μέχρι διαμαρτυρίες για «λογοκρισία» στα social media και την ελευθερία λόγου.

Η ατμόσφαιρα θύμιζε έντονα Αμερική: καπέλα «MAGA», μπλουζάκια με τον δολοφονημένο Τσάρλι Κερκ, ακόμη και τηλεοπτική παρέμβαση του Έλον Μασκ που προειδοποίησε το πλήθος πως «είτε πολεμάς είτε πεθαίνεις».

Μια χώρα που μοιάζει όλο και πιο… αμερικανική

Η επίσκεψη του Τραμπ στο Λονδίνο θα είναι γεμάτη τελετουργικά: άμαξες, κανονιοβολισμοί και δείπνο με τον βασιλιά Κάρολο στο Κάστρο του Ουίνδσορ. Όμως, όπως σημειώνει ο Economist, το πιο ενδιαφέρον δεν είναι οι εικόνες από το παλάτι, αλλά το πόσο «τραμπικά» μοιάζουν πλέον τα πολιτικά διλήμματα της Βρετανίας.

Η μεγάλη έρευνα του British Election Study, που επεξεργάστηκε ο Economist, δείχνει ότι οι Βρετανοί που ασπάζονται θέσεις «τύπου MAGA» αυξήθηκαν από το 25% το 2020 στο 36% φέτος – αν και παραμένουν λιγότεροι απ’ ό,τι το 2014, την εποχή της ανόδου του UKIP.

Η δυσπιστία προς το κράτος

Όπως τονίζει το περιοδικό, η δυσπιστία απέναντι στην κυβέρνηση βρίσκεται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Μόλις το 12% των Βρετανών δηλώνει ότι εμπιστεύεται την κυβέρνηση να ενεργεί για το εθνικό συμφέρον «τις περισσότερες φορές», έναντι 40% το 1986. Αντίθετα, σχεδόν οι μισοί (46%) απαντούν πλέον ότι «σχεδόν ποτέ» δεν έχουν εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση.

Αυτή η ατμόσφαιρα δυσπιστίας τροφοδοτεί και τα συνθήματα υπέρ μαζικών απελάσεων, τον σκεπτικισμό για την κλιματική πολιτική, ακόμη και την άνοδο του αντιεμβολιαστικού κινήματος.

Παρά την εντυπωσιακή δυναμική του Σαββατιάτικου συλλαλητηρίου, ο Νάιτζελ Φάρατζ και το κόμμα Reform UK κράτησαν αποστάσεις από τον Ρόμπινσον. Όπως εξηγεί ο Economist, ο Φάρατζ γνωρίζει ότι για να κερδίσει μεσοαστούς ψηφοφόρους πρέπει να μείνει μακριά από τα άκρα, ενώ την ίδια στιγμή ελπίζει ότι οι «τραμπικοί» διαδηλωτές θα τον στηρίξουν στις κάλπες.

«Η επανάσταση του Τραμπ έρχεται στο Ηνωμένο Βασίλειο»

Κάτω από την ομπρέλα της οργής για την οικονομική στασιμότητα, τις υψηλές τιμές στέγασης και την αίσθηση κοινωνικής παρακμής, οι ιδέες του Τραμπ βρίσκουν εύφορο έδαφος στη Βρετανία.

Όπως έγραψε ο Τσάρλι Κερκ σε πρόσφατο άρθρο του –και υπενθυμίζει ο Economist– «η επανάσταση του Τραμπ έρχεται στο Ηνωμένο Βασίλειο». Και παρότι οι Βρετανοί απορρίπτουν τον ίδιο τον Τραμπ, τα συνθήματα και τα πολιτικά του αντανακλαστικά έχουν ήδη διαπεράσει το πολιτικό τους σύστημα.