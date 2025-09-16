Πιθανή συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι την επόμενη εβδομάδα

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, αποκάλυψε την Τρίτη ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ «πιθανόν» θα συναντηθεί με τον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, την επόμενη εβδομάδα.

Ο Ρούμπιο δήλωσε από το Ισραήλ ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα μπορούσε να συναντηθεί με τον Ζελένσκι με στόχο την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Κιέβου και Μόσχας και τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η ειρηνευτική συμφωνία θα περιλαμβάνει επίσης τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Τραμπ «είχε πολλές τηλεφωνικές συνομιλίες με τον Πούτιν, πολλές συναντήσεις με τον Ζελένσκι και πιθανόν (θα συναντηθούν) μία ακόμη φορά την επόμενη εβδομάδα στη Νέα Υόρκη», όπου θα διεξαχθεί η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, επεσήμανε ο Ρούμπιο απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους από το Ισραήλ όπου βρίσκεται.

Σε μια προσπάθεια περαιτέρω σκλήρυνσης της στάσης του απέναντι στη Μόσχα, ο Αμερικανός πρόεδρος, χαρακτήρισε τελικά τη Ρωσία ως «επιτιθέμενη» στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας.

Όπως σημειώνει το Politico, ο Τραμπ φέρεται να δήλωσε στους δημοσιογράφους την Κυριακή: «8.000 στρατιώτες έχουν σκοτωθεί αυτή την εβδομάδα, και από τις δύο χώρες. Κάποιοι περισσότεροι από τη Ρωσία, αλλά όταν είσαι ο επιτιθέμενος, χάνεις περισσότερους».

Η στάση του Τραμπ απέναντι στο Κρεμλίνο φαίνεται να άλλαξε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, με την κυβέρνησή του να ασκεί ολοένα και περισσότερη πίεση στον Βλαντίμιρ Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου. Καθώς όμως η σκληρότερη στάση του Τραμπ δεν κατάφερε να οδηγήσει τον Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, η αμερικανική κυβέρνηση αντιμετωπίζει ολοένα και περισσότερες εκκλήσεις για την επιβολή αυστηρότερων κυρώσεων στη Ρωσία.

Έτσι υποστήριξε την Κυριακή ότι σχεδιάζει να επιβάλει σημαντικές κυρώσεις στη Ρωσία αλλά μόνο αφού η Ευρώπη σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο και ενισχύσει το δικό της καθεστώς κυρώσεων. «Είμαι έτοιμος να επιβάλω σημαντικές κυρώσεις στη Ρωσία όταν όλες οι χώρες του ΝΑΤΟ συμφωνήσουν και ξεκινήσουν να κάνουν το ίδιο, και όταν όλες οι χώρες του ΝΑΤΟ σταματήσουν να αγοράζουν πετρέλαιο από τη Ρωσία. Όπως γνωρίζετε, η δέσμευση του ΝΑΤΟ να ΝΙΚΗΣΕΙ απείχε πολύ από το να είναι στο 100%, και η αγορά ρωσικού πετρελαίου από μερικές χώρες ήταν σοκαριστική!», ανέφερε σε ανάρτησή του.