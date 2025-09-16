Τραμπ: Αγωγή ύψους 15 δισ. κατά των New York Times

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι θα καταθέσει αγωγή ύψους 15 δισ. δολαρίων κατά των New York Times, για συκοφαντική δυσφήμιση.

Λίγες ημέρες νωρίτερα η αμερικανική εφημερίδα δημοσίευσε άρθρα σχετικά με τους δεσμούς του με τον Τζέφρι Έπσταϊν, Νεοϋορκέζου χρηματομεσίτη που πέθανε στη φυλακή το 2019, προτού δικαστεί για σειρά κακουργημάτων σεξουαλικής φύσης, με θύματα ιδίως ανήλικες.

Ο Τραμπ κατηγορεί την εφημερίδα ότι ψεύδεται για τον ίδιο, την οικογένειά του και τις επιχειρήσεις του, καθώς και για το κίνημα MAGA. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τη Δευτέρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατηγόρησε την εφημερίδα για «μεθόδευση δεκαετιών ψεύδους για τον Αγαπημένο σας Πρόεδρο (ΕΜΕΝΑ!), ​​την οικογένειά μου, την επιχείρησή μου, το Κίνημα America First, το MAGA και το Έθνος μας στο σύνολό του».

Ο Τραμπ αναφέρθηκε επίσης στην στήριξη των New York Times προς την Καμαλα Χάρις, στις προεδρικές εκλογές του 2024, υποστηρίζοντας ότι η εφημερίδα είχε γίνει «ουσιαστικά εκφραστής του ριζοσπαστικού αριστερού Δημοκρατικού Κόμματος.