Σφοδροί βομβαρδισμοί και χερσαία επιχείρηση στην Πόλη της Γάζας – «Σφαγή» καταγγέλουν οι Παλαιστίνιοι

Η πόλη της Γάζας βρέθηκε αντιμέτωπη με σφοδρούς βομβαρδισμούς τα ξημερώματα της Τρίτης.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων που μίλησαν στο Γαλλικό Πρακτορείο οι βομβαρδισμοί άρχισαν λίγες ώρες μετά την επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Ιερουσαλήμ και παρά το γεγονός ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου παραδέχθηκε ότι το Ισραήλ κινδυνεύει με «διεθνή απομόνωση» λόγω του πολέμου στη Γάζα.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας είχε διαβεβαιώσει το Ισραήλ για την «ακλόνητη υποστήριξη» της Ουάσιγκτον στις στρατιωτικές του επιχειρήσεις.

«Οι βομβαρδισμοί είναι μαζικοί και αδιάκοποι, ο κίνδυνος αυξάνεται διαρκώς», τόνισε στο AFP ο 25χρονος Άχμεντ Γαζάλ, κάτοικος της μεγαλύτερης πόλης του παλαιστινιακού θύλακα.

Όπως περιέγραψε, λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα «μια έκρηξη έσεισε τη γη στη γειτονιά μας». Όταν έσπευσε στο σημείο, αντίκρισε μια πολυκατοικία με τρία διαμερίσματα «ισοπεδωμένα» και ανθρώπους παγιδευμένους στα ερείπια. «Ακούγονταν οι κραυγές τους κάτω από τα συντρίμμια», είπε.

Στόχος και πολυκατοικία

Αντίστοιχη εικόνα μετέφερε και ο εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας στη Γάζα, Μαχμούντ Μπασάλ. Όπως υπογράμμισε, οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές «συνεχίζονται με μεγάλη ένταση σε όλη την πόλη», με τον αριθμό των νεκρών και των τραυματιών «να αυξάνεται συνεχώς».

Ο ίδιος έκανε λόγο για «μεγάλη σφαγή», αναφέροντας ότι μεταξύ των στόχων ήταν πολυκατοικία κοντά στην πλατεία Ας Σάουα.

Axios: Άρχισε και η χερσαία επιχείρηση

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ειδησεογραφικού ιστότοπου Axios που επικαλείται πηγές στην κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο ισραηλινός στρατός ξεκίνησε και χερσαία επιχείρηση με στόχο την κατάληψη της πόλης της Γάζας, κλιμακώνοντας περαιτέρω τις επιχειρήσεις του.

Ο Ρούμπιο, ο οποίος σήμερα αναμένεται στη Ντόχα, επανέλαβε χθες από το Ισραήλ πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα στηρίξουν «χωρίς όρους» την ισραηλινή επιχείρηση εναντίον της Χαμάς. Από την πλευρά του ισραηλινού στρατού, δεν έχει εκδοθεί μέχρι στιγμής επίσημο σχόλιο.

Πηγές: ΑΠΕ – ΜΠΕ, AFP, Reuters, Axios