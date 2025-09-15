«Εγώ ήμουν»: Το μήνυμα-ομολογία του Τάιλερ Ρόμπινσον

Ο 22χρονος ύποπτος για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ φαίνεται να ομολόγησε σε φίλους του σε μια διαδικτυακή συνομιλία λίγο πριν παραδοθεί στις αρχές, σύμφωνα με δύο άτομα που γνωρίζουν τη συνομιλία και τα στιγμιότυπα οθόνης που εξασφάλισε η The Washington Post.

Ένας συμμετέχων στην ομαδική συνομιλία κοινοποίησε στην Washington Post στιγμιότυπα των μηνυμάτων που φέρεται να εστάλησαν από τον λογαριασμό του Ρόμπινσον στην πλατφόρμα Discord.

Το μήνυμα-ομολογία Ρόμπινσον

«Γεια παιδιά, έχω άσχημα νέα για εσάς», έγραφε ο λογαριασμός Discord που φέρεται να ανήκει στον 22χρονο ύποπτο. «Ήμουν εγώ στο UVU χθες. Λυπάμαι για όλα αυτά».

Ο Ρόμπινσον τέθηκε υπό κράτηση γύρω στις 22:00 την Πέμπτη ως ύποπτος για τη δολοφονία του 31χρονου συντηρητικού ακτιβιστή στο Πανεπιστήμιο Utah Valley.

Στιγμιότυπα από την ομαδική συνομιλία στο Discord — που, σύμφωνα με τον ανώνυμο συμμετέχοντα που τα παρείχε, περιελάμβαναν περίπου 30 άτομα — δείχνουν μέλη να σχολιάζουν για τον Κερκ μετά τη δολοφονία της Τετάρτης.

«Μόλις είδα το βίντεο, θεέ μου…», έγραψε ένας χρήστης σύμφωνα με τις εικόνες των στιγμιότυπων. «Δεν άξιζε να φύγει έτσι, λυπηρό», πρόσθεσε ο ίδιος.

Τα μηνύματα από τον λογαριασμό του Ρόμπινσον στάλθηκαν την Πέμπτη.

«Θα παραδοθώ μέσω ενός φίλου σερίφη σε λίγα λεπτά», ανέφερε μήνυμα περίπου δύο ώρες πριν τεθεί υπό κράτηση. «Ευχαριστώ για όλες τις καλές στιγμές και τα γέλια, ήσασταν όλοι υπέροχοι, σας ευχαριστώ για όλα», συνέχιζε το μήνυμα.

Kυβερνήτης της Γιούτα: Ο ύποπτος δεν συνεργάζεται

Ο κυβερνήτης της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ, δήλωσε την Κυριακή στο ABC και σε άλλα μέσα ενημέρωσης ότι ο ύποπτος «δεν συνεργάζεται» με τις αρχές, αν και άνθρωποι γύρω του το κάνουν.

Το Σάββατο, οι New York Times ανέφεραν ότι τα μηνύματα του Ρόμπινσον στο Discord έδειχναν πως έλεγε σε μια ομαδική συνομιλία ότι οι εικόνες που δημοσίευσε το FBI κατά τη διάρκεια της ανθρωποκυνηγητού για τον δολοφόνο του Κερκ απεικόνιζαν τον «διπλό» του, που προσπαθούσε να «τον βάλει σε μπελάδες».

Ο Ρόμπινσον αναμένεται να εμφανιστεί ενώπιον του δικαστηρίου και να αντιμετωπίσει επίσημες ποινικές κατηγορίες την Τρίτη.

Ταιριάζει το DNA

Νωρίτερα σήμερα ο διευθυντής του FBI Κας Πατέλ ανακοίνωσε ότι δείγματα DNA που ελήφθησαν από δύο αντικείμενα, τα οποία βρέθηκαν κοντά στο σημείο της δολοφονίας του συντηρητικού ινφλουένσερ Τσάρλι Κερκ, αντιστοιχούν στο DNA του υπόπτου που κρατείται από τις αρχές.

Η αστυνομία συγκέντρωσε πλήθος στοιχείων από τον χώρο του περιστατικού, ανάμεσά τους και ένα κατσαβίδι που εντοπίστηκε στη σκεπή ενός κτιρίου στην πανεπιστημιούπολη της δυτικής Γιούτα, όπου είχε κρυφτεί ο ένοπλος.

Στο ίδιο σημείο βρέθηκε και μια πετσέτα, μέσα στην οποία ήταν τυλιγμένο το όπλο, όπως αποκάλυψε σήμερα στο Fox News ο επικεφαλής του FBI, Κας Πατέλ, η υπηρεσία του οποίου διεξάγει την έρευνα.

«Μπορώ να επιβεβαιώσω πως το DNA που βρέθηκε στην πετσέτα γύρω από το όπλο, καθώς και αυτό που εντοπίστηκε στο κατσαβίδι, ανήκουν στον ύποπτο που αυτή τη στιγμή κρατείται», δήλωσε ο Πατέλ.

Με πληροφορίες από Washington Post

