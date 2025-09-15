Ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε δεύτερο πλήγμα σε σκάφος καρτέλ ναρκωτικών από τη Βενεζουέλα – Νεκροί τρεις επιβαίνοντες

Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν σήμερα σκάφος καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών από τη Βενεζουέλα, το οποίο κατευθυνόταν προς τις ΗΠΑ, ανακοίνωσε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι τρεις επιβαίνοντες σκοτώθηκαν κατά την επίθεση, συμπληρώνοντας ότι η επιχείρηση διεξήχθη σε διεθνή ύδατα.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ:

«Αυτήν το πρωί, κατόπιν διαταγών μου, οι στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ διενήργησαν δεύτερο Κινητικό Πλήγμα εναντίον θετικά ταυτοποιημένων, εξαιρετικά βίαιων καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών και ναρκοτρομοκρατών στην περιοχή ευθύνης της Southcom. Το Πλήγμα έλαβε χώρα ενώ αυτοί οι επιβεβαιωμένοι ναρκοτρομοκράτες από τη Βενεζουέλα βρισκόντουσαν σε διεθνή ύδατα μεταφέροντας παράνομα ναρκωτικά (ΕΝΑ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟ ΟΠΛΟ ΠΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΖΕΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥΣ!) με προορισμό τις ΗΠΑ. Αυτά τα εξαιρετικά βίαια καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών απειλούν την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ, την εξωτερική πολιτική και ζωτικά αμερικανικά συμφέροντα. Το Πλήγμα είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 3 ανδρών τρομοκρατών εν δράσει. Καμία δύναμη των ΗΠΑ δεν υπέστη ζημία σε αυτό το Πλήγμα. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ — ΕΑΝ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΕ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΚΟΤΩΣΟΥΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥΣ, ΣΑΣ ΚΥΝΗΓΑΜΕ! Οι παράνομες δραστηριότητες αυτών των καρτέλ έχουν επιφέρει ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΣΤΙΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΕΔΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ, σκοτώνοντας εκατομμύρια Αμερικανούς πολίτες. ΟΧΙ ΠΙΑ.»

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ