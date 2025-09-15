Νέο πλήγμα στη δοκιμαζόμενη πρωθυπουργία του Στάρμερ – Χάνει άλλον έναν κορυφαίο συνεργάτη του

Ένας από τους πιο στενούς συνεργάτες του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ παραιτήθηκε τη Δευτέρα, μετά την αποκάλυψη email που είχε στείλει το 2017 με χυδαία σχόλια για γνωστή αριστερή βουλευτή.

Ο Πολ Όβεντεν, μέχρι πρότινος διευθυντής στρατηγικής στην Ντάουνινγκ Στριτ και στενός σύμμαχος τόσο του Στάρμερ όσο και του διευθυντή του γραφείου του, Μόργκαν ΜακΣουίνι, αντάλλαξε σεξουαλικά υπονοούμενα με μια συνάδελφό του για την πρώην βουλευτή των Εργατικών, Ντάιαν Άμποτ, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ITV News.

Κρίσιμη στιγμή για την κυβέρνηση

Η παραίτησή του έρχεται σε μια περίοδο μεγάλης πολιτικής πίεσης για τον Στάρμερ. Πρόσφατα δύο κορυφαία στελέχη της κυβέρνησής του παραιτήθηκαν, την ώρα που ο πρωθυπουργός προσπαθεί να επαναφέρει την αξιοπιστία της ηγεσίας του.

Σε δήλωσή του, ο Όβεντεν υποστήριξε ότι σκόπευε έτσι κι αλλιώς να αποχωρήσει, αλλά επιτάχυνε την παραίτησή του για να αποφευχθούν περαιτέρω αντιπερισπασμοί. «Κατηγορούμαι ότι πριν από οκτώ χρόνια, ως νεότερος τότε υπεύθυνος Τύπου, μοιράστηκα με μια συνάδελφο λεπτομέρειες μιας ανόητης συζήτησης με άλλες γυναίκες συνεργάτιδες», ανέφερε.

Αλληλουχία παραιτήσεων

Η υπόθεση αυτή προστίθεται στα ήδη σοβαρά προβλήματα του Στάρμερ. Η φιλία του τότε Βρετανού πρέσβη στις ΗΠΑ, Πίτερ Μάντελσον, με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν οδήγησε πρόσφατα στην αποπομπή του.

Επιπλέον, πριν δύο εβδομάδες παραιτήθηκε και η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Άντζελα Ρέινερ, μετά την αποκάλυψη ότι είχε πληρώσει λιγότερο φόρο ιδιοκτησίας ύψους 40.000 λιρών για το σπίτι της στο Μπράιτον. Η αποχώρησή της ανάγκασε τον Στάρμερ να προχωρήσει σε ανασχηματισμό.

Καθοριστικός ρόλος στο κόμμα

Παρά την αποχώρησή του, ο Όβεντεν θεωρείται κεντρικό πρόσωπο στην ανάκαμψη των Εργατικών μετά την εποχή Κόρμπιν. Όπως δήλωσε πρώην συνάδελφός του: «Ο Πολ ξαναέχτισε ένα κόμμα που παρέλαβε από τον Κόρμπιν, μετατρέποντάς το σε μηχανή ικανή για μια εκλογική συντριβή. Οι σύμβουλοι ελπίζουν ότι ο πρωθυπουργός θα συνεχίσει να βασίζεται στη συμβολή του και στο μέλλον».

Με πληροφορίες από POLITICO