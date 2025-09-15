Στάρμερ: Δεν θα είχα διορίσει ποτέ τον Μάντελσον αν γνώριζα για την σχέση του με τον Έπσταϊν

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ παραδέχτηκε τη Δευτέρα ότι δεν θα είχε «ποτέ διορίσει» τον Πίτερ Μάντελσον ως πρέσβη του Ηνωμένου Βασιλείου στις ΗΠΑ, εάν γνώριζε την πλήρη έκταση των σχέσεών του με τον ατιμασμένο χρηματιστή Τζέφρι Έπσταϊν.

Σε νέα κίνηση μεταμέλειας, ο Στάρμερ εξέφρασε τη λύπη του για την ανάθεση της συγκεκριμένης θέσης στον βετεράνο πολιτικό των Εργατικών. Ο Μάντελσον αποπέμφθηκε την περασμένη εβδομάδα, μετά τη διαρροή email που αποκάλυψαν το εύρος της φιλίας του με τον Έπσταϊν, ακόμη και μετά τις κατηγορίες εις βάρος του τελευταίου για σεξουαλικά αδικήματα.

Όσα δήλωσε ο Στάρμερ

«Ο Πίτερ Μάντελσον, πριν από τον διορισμό του, πέρασε από διαδικασία ελέγχου» δήλωσε ο Στάρμερ σε δημοσιογράφους. «Αυτό γίνεται από την ομάδα δεοντολογίας και διαφάνειας. Είχα ενημερωθεί για την επαφή του με τον Έπσταϊν. Όμως, αν ήξερα τότε αυτά που ξέρω σήμερα, δεν θα τον είχα διορίσει ποτέ, γιατί τα email που διέρρευσαν την περασμένη εβδομάδα —μέσω Bloomberg— έδειξαν ότι η φύση και η έκταση της σχέσης τους ήταν πολύ διαφορετική από ό,τι είχα κατανοήσει αρχικά».

Στα εν λόγω email, ο Μάντελσον έγραφε στον Έπσταϊν: «Σε εκτιμώ απεριόριστα και νιώθω απελπισμένος και εξοργισμένος για ό,τι συνέβη», μία ημέρα πριν ο Έπσταϊν αρχίσει να εκτίει ποινή φυλάκισης τον Ιούνιο του 2008 για την κατηγορία ότι ζήτησε σεξουαλικές υπηρεσίες από ανήλικη.

Ο Μάντελσον, μάλιστα, υποστήριζε ότι θα έπρεπε να «παλέψει για πρόωρη αποφυλάκιση», ενώ τόνιζε στον Έπσταϊν πως «οι φίλοι σου μένουν δίπλα σου και σε αγαπούν».

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι αυτή η αποκάλυψη «υπονομεύει πλήρως τη στάση που έχω κρατήσει για πολλά χρόνια απέναντι στη βία κατά γυναικών και κοριτσιών», ενώ οι απαντήσεις του Μάντελσον σε ερωτήσεις κυβερνητικών αξιωματούχων δεν ήταν «καθόλου ικανοποιητικές».

Μόλις 24 ώρες πριν την αποπομπή του Μάντελσον, ο Στάρμερ είχε δηλώσει στη Βουλή των Κοινοτήτων ότι «ακολουθήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες» κατά την επιλογή του το προηγούμενο έτος και ότι διατηρούσε την εμπιστοσύνη του σε εκείνον.

Με πληροφορίες από POLITICO