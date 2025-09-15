Logo Image

Η Πολωνία εξουδετέρωσε drone πάνω από κυβερνητικά κτίρια και συνέλαβε δύο Λευκορώσους

Κόσμος

Πολωνία μετά την παραβίαση από ρωσικά drones
Agencja Wyborcza.pl/Jakub Orzechowski/via REUTERS

Τι αναφέρει σε ανάρτησή του ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ

Η Υπηρεσία Κρατικής Προστασίας (SOP) της Πολωνίας εξουδετέρωσε ένα drone που επιχειρούσε πάνω από ευαίσθητες κυβερνητικές τοποθεσίες, συμπεριλαμβανομένης της οδού Parkowa και του Παλατιού Belweder, δήλωσε ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ στο X, εν μέσω αυξημένων περιφερειακών εντάσεων μετά τις πρόσφατες παραβιάσεις του εναέριου χώρου.

Δύο Λευκορώσοι πολίτες συνελήφθησαν σε σχέση με το περιστατικό και η αστυνομία διερευνά τις συνθήκες του περιστατικού, πρόσθεσε ο Τουσκ.

Το περιστατικό συνέβη ενώ η Πολωνία βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, έπειτα από μαζική εισβολή ρωσικών drones στον εναέριο χώρο της χώρας την περασμένη Τετάρτη. Ήταν η πρώτη φορά από την αρχή του πολέμου στην Ουκρανία που δυτικά μαχητικά κατέρριψαν ρωσικούς στόχους, γεγονός που αναζωπύρωσε τους φόβους στην περιοχή, η οποία παραμένει σε ένταση από την εισβολή της Μόσχας το 2022.

Τότε, ο Τουσκ είχε προειδοποιήσει ότι οι παραβιάσεις ήταν «η πιο κοντινή στιγμή σε ανοιχτή σύγκρουση από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο».

Η οδός Parkowa, τόπος του τελευταίου περιστατικού, βρίσκεται σε περιοχή όπου στεγάζονται κυβερνητικά κτίρια, το προεδρικό Μπελβεντέρ και ξένες πρεσβείες. Εκεί κοντά βρίσκεται και η ρωσική πρεσβεία.

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του δήμου Βαρσοβίας, η περιοχή είναι χαρακτηρισμένη ως ζώνη απαγόρευσης πτήσεων για drones, εκτός εάν ο χειριστής έχει λάβει ειδική άδεια· σε αντίθετη περίπτωση, η παραβίαση τιμωρείται με ποινή φυλάκισης έως και πέντε ετών.

