Το Ισραήλ επιδιώκει να καταστήσει την πόλη της Γάζας μη κατοικήσιμη, λέει εμπειρογνώμονας του ΟΗΕ

Η κορυφαία εμπειρογνώμονας του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των Παλαιστινίων, Φραντσέσκα Αλμπανέζι, δήλωσε ότι το Ισραήλ προσπαθεί να καταστήσει την πόλη της Γάζας μη κατοικήσιμη στην επίθεσή του στη μεγαλύτερη αστική περιοχή του θύλακα και θέτει σε κίνδυνο τις ζωές των Ισραηλινών ομήρων.

«Το Ισραήλ βομβαρδίζει χρησιμοποιώντας μη συμβατικά όπλα… προσπαθεί να απομακρύνει βίαια τους Παλαιστίνιους. Γιατί; Αυτό είναι το τελευταίο κομμάτι της Γάζας που πρέπει να καταστεί μη κατοικήσιμο πριν προχωρήσει η εθνοκάθαρση αυτού του κομματιού γης», δήλωσε η Αλμπανέζε σε δημοσιογράφους στη Γενεύη.

Η Μόνιμη Αντιπροσωπεία του Ισραήλ στον ΟΗΕ απέρριψε τις δηλώσεις της Αλμπανέζι.

«Οι πολυάριθμες δηλώσεις της έχουν δείξει την προθυμία της να καταβάλει ακραίες προσπάθειες για την απονομιμοποίηση του Κράτους του Ισραήλ», ανέφερε η Αποστολή σε ανακοίνωσή της.

«Σύμφωνα με αυτήν, η Χαμάς δεν ενσωματώνεται σε πολιτικές υποδομές, δεν χρησιμοποιεί κυνικά τους πολίτες ως ανθρώπινες ασπίδες και γενικά δεν υπάρχει πραγματικά», πρόσθεσε.

Το Ισραήλ σημείωσε ότι η επίθεση για την κατάληψη του ελέγχου της πόλης της Γάζας αποτελεί μέρος ενός σχεδίου για την οριστική ήττα της παλαιστινιακής μαχητικής ομάδας Χαμάς και ότι έχει προειδοποιήσει τους πολίτες να κατευθυνθούν νότια σε μια καθορισμένη ανθρωπιστική ζώνη.

Ωστόσο, ο ΟΗΕ και πολλές χώρες λένε ότι οι τακτικές του ισοδυναμούν με αναγκαστικό μαζικό εκτοπισμό και ότι οι συνθήκες στην ανθρωπιστική ζώνη είναι άθλιες, με έλλειψη τροφίμων.

Η Ιταλίδα δικηγόρος Αλμπανέζι υπηρετεί ως ειδική εισηγήτρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, μία από τις δεκάδες εμπειρογνώμονες που διορίστηκαν από το 47μελές Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ για να υποβάλουν έκθεση για συγκεκριμένα παγκόσμια ζητήματα.

«Η συνεχιζόμενη επίθεση για την κατάληψη του τελευταίου υπολείμματος της Γάζας όχι μόνο θα καταστρέψει τους Παλαιστίνιους, αλλά θα θέσει σε κίνδυνο και τους εναπομείναντες Ισραηλινούς ομήρους», δήλωσε η Αλμπανέζε.

Κατηγόρησε το Ισραήλ για γενοκτονία και είπε ότι η διεθνής κοινότητα ήταν συνένοχη.

Η σχεδόν διετής εκστρατεία στον παλαιστινιακό θύλακα έχει σκοτώσει περισσότερους από 64.000 ανθρώπους, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Ορισμένες ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως η Διεθνής Αμνηστία, έχουν επίσης κατηγορήσει το Ισραήλ ότι διέπραξε γενοκτονία, αλλά όχι τα ίδια τα Ηνωμένα Έθνη. Αξιωματούχοι του ΟΗΕ έχουν δηλώσει στο παρελθόν ότι εναπόκειται στα διεθνή δικαστήρια να καθορίσουν τη γενοκτονία.

Το Ισραήλ απορρίπτει την κατηγορία, επικαλούμενο το δικαίωμά του στην αυτοάμυνα μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 από μαχητές της Χαμάς, η οποία σκότωσε 1.200 ανθρώπους και είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη 251 ομήρων, σύμφωνα με ισραηλινά στοιχεία.

Κυρώσεις των ΗΠΑ

Τον Ιούλιο, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ανακοίνωσε ότι η Αλμπανέζι θα προστεθεί στον κατάλογο κυρώσεων των ΗΠΑ για τις πράξεις της, τις οποίες χαρακτήρισε ως πρόκληση παράνομων διώξεων Ισραηλινών στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.

Η Αλμπανέζi δήλωσε ότι οι προσπάθειές της να ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο για να υποβάλει έκθεση δεν φαίνονται πολλά υποσχόμενες.

Πηγή: Reuters