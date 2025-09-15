Η Ισπανία ακυρώνει σύμβαση ύψους 700 εκατομμυρίων ευρώ για εκτοξευτήρες ρουκετών ισραηλινής κατασκευής

Η ισπανική κυβέρνηση ακύρωσε σύμβαση ύψους περίπου 700 εκατομμυρίων ευρώ για εκτοξευτήρες ρουκετών ισραηλινής κατασκευής, στον απόηχο του εμπάργκο για τις συμβάσεις οπλικών συστημάτων με το Ισραήλ που επιβεβαιώθηκε την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με επίσημα έγγραφα που περιήλθαν σήμερα σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου.

Η σύμβαση αυτή, που ανατέθηκε σε κοινοπραξία ισπανικών εταιριών, προέβλεπε την απόκτηση 12 συστημάτων εκτόξευσης πυραύλων υψηλής κινητικότητας από τον ισραηλινό όμιλο Elbit Systems, σύμφωνα με αναφορά για τις στρατιωτικές ισορροπίες “Military Balance” του Διεθνούς Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών (IISS).

Η ακύρωση του συμβολαίου αυτού, για την οποία έγραψε ο τοπικός Τύπος και η ισραηλινή εφημερίδα Haaretz, επισημοποιήθηκε στην επίσημη ισπανική πλατφόρμα που καταγράφει τις δημόσιες συμβάσεις σε έγγραφο με ημερομηνία 9 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου.

Εξαιρετικά τεταμένες οι σχέσεις Μαδρίτης – Τελ Αβίβ

Χθες, ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ ανακοίνωσε νέα μέτρα που αποσκοπούν στον “τερματισμό της γενοκτονίας στη Γάζα”, τα οποία προβλέπουν κυρίως να “εδραιωθεί νομικά” το εμπάργκο για τις συμβάσεις οπλικών συστημάτων με το Ισραήλ, το οποίο ήδη εφαρμόζεται de facto από τη χώρα.

Στις 9 Σεπτεμβρίου, η ακύρωση άλλης σύμβασης που προέβλεπε συγκεκριμένα την αγορά 168 εκτοξευτήρων αντιαρματικών πυραύλων, οι οποίοι επρόκειτο να κατασκευαστούν στην Ισπανία με την άδεια ισραηλινής εταιρίας, επισημοποιήθηκε επίσης στην ίδια πλατφόρμα, σύμφωνα με το AFP.

Το ύψος της σύμβασης ανερχόταν σε 287,5 εκατομμύρια ευρώ και η ακύρωσή της είχε ήδη ανακοινωθεί στον Τύπο τον περασμένο Ιούνιο.

Σύμφωνα με την εφημερίδα La Vanguardia, η ισπανική κυβέρνηση διενεργεί επί του παρόντος ένα μεγάλο σχέδιο μελέτης προκειμένου οι ένοπλες δυνάμεις της να μην διαθέτουν ισραηλινά όπλα.

Όταν το Γαλλικό Πρακτορείο επικοινώνησε με το ισπανικό υπουργείο Άμυνας, αυτό δεν ανταποκρίθηκε άμεσα.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός είναι μια από τις πιο επικριτικές φωνές στην Ευρώπη απέναντι στον Ισραηλινό ομόλογό του Μπενιαμίν Νετανιάχου και τις επιθέσεις που διεξήχθησαν κατά της Γάζας σε απάντηση στην επίθεση της Χαμάς σε ισραηλινό έδαφος την 7η Οκτωβρίου 2023.

Οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών είναι εξαιρετικά τεταμένες εδώ και μήνες. Το Ισραήλ δεν έχει πλέον πρέσβη στην Ισπανία μετά την αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης από την κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ το 2024, και η Μαδρίτη επίσης ανακάλεσε την πρεσβευτή της στο Ισραήλ την περασμένη εβδομάδα, μετά τις πολύ έντονες δηλώσεις μεταξύ των δύο χωρών που ακολούθησαν την ανακοίνωση νέων μέτρων των οποίων υπεραμύνθηκε η ισπανική κυβέρνηση.

Το ισπανικό υπουργείο Εσωτερικών είχε αποφασίσει ήδη τον Απρίλιο να προχωρήσει στην καταγγελία σύμβασης με ισραηλινή εταιρία για την αγορά πυρομαχικών, εν μέρει υπό την πίεση του ακροαριστερού κόμματος Sumar, κυβερνητικού εταίρου των Σοσιαλιστών.

Το Delàs Center, ένα ερευνητικό ινστιτούτο με έδρα τη Βαρκελώνη και με ειδίκευση στην ασφάλεια και την άμυνα, είχε εκτιμήσει τον Απρίλιο ότι μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα η Μαδρίτη είχε αναθέσει σε ισραηλινές εταιρίες 46 συμβάσεις ύψους 1,044 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με στοιχεία που συλλέχθηκαν από την πλατφόρμα δημοσίων διαγωνισμών.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ