Ισπανία: Άλλος ένας νεκρός στα ερείπια του μπαρ μετά τη φονική έκρηξη

Κόσμος

Madrid Emergency Services, Handout via REUTERS.

Χθες είχε βρεθεί ένας άνδρας νεκρός στα ερείπια

Άλλο ένα πτώμα βρέθηκε σήμερα στα ερείπια του μπαρ που καταστράφηκε λόγω ισχυρής έκρηξης στη Μαδρίτη, ανεβάζοντας τον απολογισμό σε δύο νεκρούς και 25 τραυματίες.

«Δεύτερος νεκρός εντοπίστηκε στο κτίριο όπου σημειώθηκε έκρηξη» στη συνοικία Βαγιέκας, ανέφεραν οι ισπανικές υπηρεσίες διάσωσης σε ανάρτησή τους στην πλατφόρμα Χ, συμπληρώνοντας πως διεξήγαγαν επιχείρηση για τον εντοπισμό αγνοουμένου.

Χθες Κυριακή, στα ερείπια του μπαρ είχε βρεθεί νεκρός ένας άνδρας. Τουλάχιστον δύο από τους 25 τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ ισπανικών μέσων ενημέρωσης, η έκρηξη αποδίδεται σε διαρροή φυσικού αερίου. Ωστόσο, εκπρόσωπος της δημοτικής αρχής στη Μαδρίτη ανέφερε πως τα αίτια της έκρηξης παραμένουν αδιευκρίνιστα μέχρι στιγμής.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

