Logo Image

Axios: Ο Νετανιάχου είχε πει στον Τραμπ ότι θα επιτεθεί σε ηγέτες της Χαμάς στο Κατάρ

Κόσμος

Axios: Ο Νετανιάχου είχε πει στον Τραμπ ότι θα επιτεθεί σε ηγέτες της Χαμάς στο Κατάρ

GIL COHEN-MAGEN/Pool via REUTERS/File Photo

Ο Λευκός Οίκος είχε αναφέρει πως ενημερώθηκε μόνο αφότου εξαπολύθηκε η ισραηλινή επίθεση

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε ενημερώσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι το Ισραήλ σχεδίαζε να επιτεθεί σε ηγέτες της Χαμάς στο Κατάρ, πριν από το πλήγμα της περασμένης εβδομάδας, μετέδωσε τη Δευτέρα το Axios, επικαλούμενο Ισραηλινούς αξιωματούχους.

Ο Λευκός Οίκος είχε αναφέρει ότι ενημερώθηκε μόνο αφότου οι πύραυλοι είχαν ήδη εκτοξευθεί, γεγονός που δεν άφησε στον Τραμπ περιθώριο να αντιταχθεί στην επίθεση. Ωστόσο, σύμφωνα με το Axios και επτά Ισραηλινούς αξιωματούχους, ο Λευκός Οίκος γνώριζε νωρίτερα — αν και το χρονικό περιθώριο για να την αποτρέψει θα ήταν πολύ περιορισμένο.

Με πληροφορίες από Reuters

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube