Axios: Ο Νετανιάχου είχε πει στον Τραμπ ότι θα επιτεθεί σε ηγέτες της Χαμάς στο Κατάρ

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε ενημερώσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι το Ισραήλ σχεδίαζε να επιτεθεί σε ηγέτες της Χαμάς στο Κατάρ, πριν από το πλήγμα της περασμένης εβδομάδας, μετέδωσε τη Δευτέρα το Axios, επικαλούμενο Ισραηλινούς αξιωματούχους.

Ο Λευκός Οίκος είχε αναφέρει ότι ενημερώθηκε μόνο αφότου οι πύραυλοι είχαν ήδη εκτοξευθεί, γεγονός που δεν άφησε στον Τραμπ περιθώριο να αντιταχθεί στην επίθεση. Ωστόσο, σύμφωνα με το Axios και επτά Ισραηλινούς αξιωματούχους, ο Λευκός Οίκος γνώριζε νωρίτερα — αν και το χρονικό περιθώριο για να την αποτρέψει θα ήταν πολύ περιορισμένο.

Με πληροφορίες από Reuters