Όρκες βύθισαν ιστιοπλοϊκό στην Πορτογαλία – Σώοι οι επιβαίνοντες (Βίντεο)

Στιγμές πανικού έζησαν το περασμένο Σάββατο (13/9) τουρίστες που επέβαιναν σε ιστιοπλοϊκό σκάφος κοντά στην παραλία Fonte da Telha, νότια της Λισαβόνας, όταν το σκάφος τους δέχθηκε επανειλημμένες και βίαιες επιθέσεις από φάλαινες όρκες.

Το ιστιοφόρο, ιδιοκτησίας της λέσχης Nautic Squad, με πέντε άτομα επιβαίνοντες, βρέθηκε ξαφνικά περικυκλωμένο από τις φάλαινες-δολοφόνους, οι οποίες το χτυπούσαν με δύναμη στα πλευρά και στο πηδάλιο. Σύντομα, το σκάφος άρχισε να παίρνει κλίση και τελικά να βυθίζεται, σκορπώντας τον τρόμο στους επιβαίνοντες.

Βίντεο που κατέγραψαν αυτόπτες μάρτυρες δείχνει τη δραματική σκηνή: το σκάφος να ταλαντεύεται επικίνδυνα, ενώ οι όρκες επιμένουν να το χτυπούν με μανία. Λίγο αργότερα, το ιστιοφόρο υποκύπτει στη ζημιά και βυθίζεται. Οι πέντε επιβαίνοντες διασώθηκαν χάρη στην έγκαιρη επέμβαση γειτονικών τουριστικών σκαφών, πριν καταφθάσουν οι λιμενικές δυνάμεις.

Δεύτερο περιστατικό την ίδια μέρα

Δεν ήταν το μοναδικό περιστατικό εκείνης της ημέρας. Λίγες ώρες αργότερα, άλλο ιστιοπλοϊκό με τέσσερις επιβαίνοντες, στα ανοιχτά του Κασκάις, βρέθηκε επίσης στο στόχαστρο του ίδιου κοπαδιού. Και σε αυτήν την περίπτωση, όλοι οι επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην ξηρά.

Αυξάνονται οι επιθέσεις από όρκες – Τι λένε οι επιστήμονες

Οι πορτογαλικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι κανένας από τους διασωθέντες δεν χρειάστηκε ιατρική περίθαλψη. Παρά ταύτα, η ανησυχία εντείνεται, καθώς από το 2019 έχουν καταγραφεί πάνω από 500 παρόμοιες επιθέσεις φαλαινών-δολοφόνων σε σκάφη ανοιχτά της Ιβηρικής. Το συχνότερο μοτίβο είναι τα χτυπήματα στο πηδάλιο, τα οποία συχνά αχρηστεύουν την πλοήγηση.

Οι θαλάσσιοι βιολόγοι παρατηρούν ότι οι όρκες φαίνεται να αναπτύσσουν μια νέα, επιθετικότερη συμπεριφορά, πιθανόν αποτέλεσμα εκμάθησης μέσα στο κοπάδι. Οι αρχές, από την πλευρά τους, συνιστούν στους ναυτικούς αυξημένη προσοχή, ιδίως σε ρηχά νερά όπου τέτοια περιστατικά καταγράφονται συχνότερα και ενέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο.

Το φαινόμενο παραμένει ανεξήγητο, ωστόσο έχει ήδη αναδειχθεί σε έναν από τους πιο ανησυχητικούς πονοκεφάλους για την πορτογαλική ακτοφυλακή και τους ιστιοπλόους της περιοχής.

