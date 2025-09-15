Βενεζουέλα: Ο Μαδούρο χαρακτήρισε τα πρόσφατα περιστατικά με τις ΗΠΑ ως «επιθετικότητα»

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, δήλωσε τη Δευτέρα ότι τα πρόσφατα περιστατικά μεταξύ της χώρας του και των Ηνωμένων Πολιτειών αποτελούν «επιθετικότητα» από τις ΗΠΑ, όχι εντάσεις μεταξύ των δύο χωρών, και ότι δεν υπάρχει επικοινωνία μεταξύ των κυβερνήσεων.

Η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει ενισχύσει την στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στη νότια Καραϊβική, στο πλαίσιο αυτού που αποκαλεί καταστολή των λαθρεμπόρων ναρκωτικών.

Αυτόν τον μήνα, μια στρατιωτική επιδρομή των ΗΠΑ σκότωσε 11 άτομα και βύθισε ένα πλοίο από τη Βενεζουέλα, το οποίο η κυβέρνηση Τραμπ ισχυρίστηκε ότι μετέφερε παράνομα ναρκωτικά.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ προσπαθεί να δικαιολογήσει την έναρξη μιας «εγκληματικής επίθεσης» στη χώρα του, δήλωσε ο Μαδούρο κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην οποία παρευρέθηκαν ανώτατοι στρατιωτικοί και άλλοι αξιωματούχοι.

«Δεν πρόκειται για ένταση. Είναι μια επιθετικότητα σε γενικές γραμμές, είναι μια αστυνομική επιθετικότητα… μια πολιτική επιθετικότητα, μια διπλωματική επιθετικότητα και μια συνεχιζόμενη επιθετικότητα στρατιωτικού χαρακτήρα», δήλωσε ο Μαδούρο.

«Παγώνουν» οι επαφές με τις ΗΠΑ

Ο Μαδούρο, η κυβέρνηση του οποίου έχει ιστορικά συναντηθεί με Αμερικανούς αξιωματούχους για να διαπραγματευτεί τα πάντα, από την απελευθέρωση ομήρων μέχρι τους όρους διεξαγωγής εκλογών, είχε δηλώσει αυτόν τον μήνα ότι οι επικοινωνίες μεταξύ των δύο κυβερνήσεων είχαν υποστεί βλάβη.

Αλλά τη Δευτέρα δήλωσε ότι αυτό δεν ισχύει πλέον.

«Οι επικοινωνίες με την κυβέρνηση των ΗΠΑ πετιούνται στα σκουπίδια, πετιούνται από αυτούς με τις απειλές τους για βόμβες, θάνατο και εκβιασμούς», δήλωσε ο Μαδούρο.

Πηγή: Reuters