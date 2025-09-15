Μέση Ανατολή: Οι χώρες του Κόλπου απαιτούν από τις ΗΠΑ να «χρησιμοποιήσουν την επιρροή τους» για να χαλιναγωγήσουν το Ισραήλ

Οι χώρες του Κόλπου καλούν τον στενό σύμμαχό τους – την Ουάσιγκτον – να χρησιμοποιήσει την επιρροή της για να χαλιναγωγήσει το Ισραήλ μετά τα πρωτοφανή ισραηλινά πλήγματα εναντίον της Χαμάς στο Κατάρ την περασμένη εβδομάδα.

«Αναμένουμε επίσης ότι οι στρατηγικοί μας εταίροι στις Ηνωμένες Πολιτείες θα χρησιμοποιήσουν την επιρροή τους στο Ισραήλ, προκειμένου να σταματήσει αυτή τη συμπεριφορά… Έχουν επιρροή και μόχλευση στο Ισραήλ και είναι καιρός να χρησιμοποιηθεί αυτή η μόχλευση και η επιρροή», δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, Τζάσεμ Μοχάμεντ Αλ-Μπουντάιουι, σε συνέντευξη Τύπου μετά από σύνοδο κορυφής στη Ντόχα.

Πηγή: AFP