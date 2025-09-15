Logo Image

Μέση Ανατολή: Οι χώρες του Κόλπου απαιτούν από τις ΗΠΑ να «χρησιμοποιήσουν την επιρροή τους» για να χαλιναγωγήσουν το Ισραήλ

Κόσμος

Μέση Ανατολή: Οι χώρες του Κόλπου απαιτούν από τις ΗΠΑ να «χρησιμοποιήσουν την επιρροή τους» για να χαλιναγωγήσουν το Ισραήλ

Eissa Al Hammadi/UAE Presidential Court/Handout via REUTERS

Τι δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου

Οι χώρες του Κόλπου καλούν τον στενό σύμμαχό τους – την Ουάσιγκτον – να χρησιμοποιήσει την επιρροή της για να χαλιναγωγήσει το Ισραήλ μετά τα πρωτοφανή ισραηλινά πλήγματα εναντίον της Χαμάς στο Κατάρ την περασμένη εβδομάδα.

«Αναμένουμε επίσης ότι οι στρατηγικοί μας εταίροι στις Ηνωμένες Πολιτείες θα χρησιμοποιήσουν την επιρροή τους στο Ισραήλ, προκειμένου να σταματήσει αυτή τη συμπεριφορά… Έχουν επιρροή και μόχλευση στο Ισραήλ και είναι καιρός να χρησιμοποιηθεί αυτή η μόχλευση και η επιρροή», δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, Τζάσεμ Μοχάμεντ Αλ-Μπουντάιουι, σε συνέντευξη Τύπου μετά από σύνοδο κορυφής στη Ντόχα.

Πηγή: AFP

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube