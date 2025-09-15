Βρετανία: Ο βουλευτής Κρούγκερ εγκατέλειψε τους Τόρις για το ακροδεξιό Reform UK – «Οι Συντηρητικοί τελείωσαν»

Ένας κορυφαίος Συντηρητικός πολιτικός έγινε τη Δευτέρα το πρώτο εν ενεργεία μέλος του Κοινοβουλίου που εγκατέλειψε το κύριο κεντροδεξιό κόμμα της Βρετανίας για το αντιμεταναστευτικό Reform UK, το οποίο πλέον προηγείται στις δημοσκοπήσεις.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου μαζί με τον ηγέτη του Reform, Νάιτζελ Φάρατζ, ο Ντάνι Κρούγκερ δήλωσε ότι το να αφήσει πίσω του φίλους ήταν επώδυνο, αλλά: «Αυτό είναι το τραγικό μου συμπέρασμα: το Συντηρητικό Κόμμα έχει τελειώσει, έχει τελειώσει ως εθνικό κόμμα, έχει τελειώσει ως η κύρια αντιπολίτευση».

Με την αποχώρηση, το Reform εξακολουθεί να έχει μόνο πέντε έδρες στο κοινοβούλιο, παρά τις δημοσκοπήσεις που δείχνουν ότι ανεβαίνει στην πρώτη θέση σε δημοτικότητα, καθώς το Εργατικό Κόμμα του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ έχει χάσει την υποστήριξη ένα χρόνο μετά την άνοδό του στην εξουσία.

«Φυλλορροούν» οι Συντηρητικοί

Ο Κρούγκερ, πρώην βοηθός των πρωθυπουργών Μπόρις Τζόνσον και Ντέιβιντ Κάμερον, είχε διατελέσει εκπρόσωπος κοινωνικής πρόνοιας στο «σκιώδες υπουργικό συμβούλιο» που διατηρούσαν οι Συντηρητικοί ως επίσημη αντιπολίτευση της Βρετανίας.

Οι Συντηρητικοί είναι το παλαιότερο και πιο επιτυχημένο πολιτικό κόμμα της Βρετανίας, που βρίσκεται στην εξουσία τις περισσότερες φορές εδώ και αιώνες, συμπεριλαμβανομένων 32 από τα τελευταία 46 χρόνια.

Υπέστησαν μια βαριά ήττα στις εθνικές εκλογές του περασμένου έτους και έκτοτε έχουν καταγράψει περαιτέρω πτώση στις δημοσκοπήσεις, ενώ τα ποσοστά αποδοχής του Εργατικού Κόμματος του Στάρμερ έχουν καταρρεύσει μετά από πολιτικά λάθη και ασθενή οικονομική ανάπτυξη.

Τουλάχιστον δώδεκα εξέχοντες Συντηρητικοί έχουν ενταχθεί στο Reform, αν και ο Κρούγκερ είναι ο πρώτος που το κάνει ενώ εξακολουθεί να είναι βουλευτής από τις εκλογές του περασμένου έτους.

«Κέρδη» για τον Φάρατζ

Ο Φάρατζ, ένας βετεράνος πολιτικός – ανατρεπτικός παράγοντας -που απέκτησε διεθνή προβολή μέσω της εκστρατείας για το Brexit, ήταν ο κύριος ωφελημένος από την κατάρρευση της υποστήριξης προς την κυβέρνηση Στάρμερ. Είπε ότι ο Κρούγκερ τον είχε προσεγγίσει.

Η ηγέτιδα των Συντηρητικών Κέμι Μπάντενοχ δήλωσε ότι δεν επρόκειτο να «εκτροχιαστεί» από την αποχώρηση. «Ξέρω ότι αυτό είναι κάτι που θα συμβεί ενώ ένα κόμμα αλλάζει», δήλωσε στο Sky News.

Το Εργατικό Κόμμα, το οποίο σημείωσε μία από τις μεγαλύτερες εκλογικές νίκες στη σύγχρονη ιστορία, αντιμετώπισε μερικές από τις πιο δύσκολες εβδομάδες στην εξουσία μετά τις αναγκαστικές αποχωρήσεις της αναπληρώτριας πρωθυπουργού Άντζελα Ρέινερ και του πρέσβη των ΗΠΑ Πίτερ Μάντελσον αυτόν τον μήνα.

Ο Στάρμερ έχασε έναν τρίτο ανώτερο σύμμαχο τη Δευτέρα, αφού διαρρεύσαντα μηνύματα αποκάλυψαν ότι είχε κάνει ρητά σεξουαλικά σχόλια για την βετεράνο αριστερή πολιτικό Νταϊάν Άμποτ.

Ο Πολ Όβεντεν, διευθυντής στρατηγικής του Στάρμερ, παραιτήθηκε μετά τη δημοσίευση των μηνυμάτων. Ένας εκπρόσωπος του Στάρμερ δήλωσε: «Αυτά τα μηνύματα είναι αποτρόπαια και απαράδεκτα».

Πηγή: Reuters