Μήνυμα στην Ευρώπη η επίδειξη ισχύος πυρός από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία

Σε ένα μεγάλο πεδίο, 72 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα της Λευκορωσίας, Μινσκ, μαίνεται μια μάχη. Με γιγάντιες εκρήξεις καθώς βομβαρδιστικά Sukhoi-34 ρίχνουν κατευθυνόμενες βόμβες. Τεράστιες στήλες καπνού σκοτεινιάζουν τον ουρανό. Ολόκληρη η περιοχή αντηχεί από τον ήχο των εκρήξεων όλμων και βλημάτων πυροβολικού. Ελικόπτερα επιτίθενται, ενώ μη επανδρωμένα αεροσκάφη παρακολούθησης σαρώνουν από πάνω για να δουν τις ζημιές.

Δεν είναι πόλεμος παρά μια ευρείας κλίμακας στρατιωτική άσκηση.

Αυτή την εικόνα μεταφέρει το BBC από τις κοινές Ρωσικές και Λευκορωσικές ασκήσεις Zapad-2025 (Δύση 2025). Το βρετανικό δίκτυο μαζί με άλλα διεθνή μέσα ενημέρωσης, βρέθηκε στο πεδίο εκπαίδευσης Μποριζόφσκι, όπου οι δυνάμεις του Μινσκ και της Μόσχας συμμετέχουν σε κοινές ασκήσεις.Στρατιωτικοί ακόλουθοι, επίσης, από διάφορες πρεσβείες παρακολουθούν την άσκηση από μια πλατφόρμα παρατήρησης.

Η συγκεκριμένη ευρείας κλίμακας στρατιωτική άσκηση της Ρωσίας και της Λευκορωσίας γίνεται κάθε τέσσερα χρόνια, με τη φετινή να είναι σαφώς υποδεέστερη του παρελθόντος καθώς μετέχουν εμφανώς λιγότερες δυνάμεις από τις 200.000 που πήραν μέρος στο Zapad 2022.

Η Μόσχα και το Μινσκ υποστηρίζουν ότι οι ασκήσεις έχουν καθαρά αμυντικό χαρακτήρα, ότι έχουν σχεδιαστεί για να ενισχύσουν την ασφάλεια της Ρωσίας και της Λευκορωσίας και να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε πιθανή εξωτερική απειλή.

Oπως γράφει ο απεσταλμένος του BBC Στιβ Ρόσεμπεργκ αυτοί οι ισχυρισμοί ακούγονταν και πριν από τρεισήμισι χρόνια. Τότε σημειώνει ο δημοσιογράφος του βρετανικού δικτύου τον Φεβρουάριο του 2022 είχε βρεθεί και πάλι στη Λευκορωσία σε ρεπορτάζ για τη στρατιωτική άσκηση Λευκορωσίας-Ρωσίας «Union Resolve». Όταν τελείωσε η άσκηση, αντί να επιστρέψουν στην πατρίδα τους τα ρωσικά στρατεύματα εισέβαλαν στη γειτονική Ουκρανία από το έδαφος της Λευκορωσίας.

Αυτή τη φορά η Λευκορωσία επιμένει ότι δεν έχει τίποτα να κρύψει. Εκπρόσωποι 23 κρατών, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, της Τουρκίας και της Ουγγαρίας, παρακολούθησαν την στρατιωτική άσκηση.

«Θεωρούμε ότι η άσκηση είναι πρωτοφανής ως προς τη διαφάνειά της», δήλωσε στους δημοσιογράφους στο πεδίο άσκησης ο υποστράτηγος Βαλέρι Ρεβένκο, βοηθός του υπουργού Άμυνας της Λευκορωσίας. «Δεν απειλούμε κανέναν. Είμαστε υπέρ του εποικοδομητικού και ρεαλιστικού διαλόγου».

Προφανώς ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ δεν είναι πεπεισμένος. Είχε χαρακτηρίσει τις ασκήσεις «Δύση 2025» «πολύ επιθετικές». Η Πολωνία έκλεισε τα σύνορά της με τη Λευκορωσία πριν από τις ασκήσεις, προκαλώντας οργισμένη αντίδραση από το Μινσκ.

Η άσκηση «Δύση 2025» συμπίπτει με μια περίοδο αυξημένης έντασης στην περιοχή της ανατολικής Ευρώπης. Στα νότια, η Ρωσία δεν δείχνει κανένα σημάδι τερματισμού του πολέμου της στην Ουκρανία ενώ την περασμένη εβδομάδα η Βαρσοβία κατηγόρησε τη Μόσχα ότι παραβίασε σκόπιμα τον εναέριο χώρο της με μια ρωσική εισβολή μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Το ΝΑΤΟ απογείωσε μαχητικά αεροσκάφη για να καταρρίψει μερικά από τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Η Μόσχα απάντησε ισχυριζόμενη ότι «δεν είχε σχεδιάσει να εμπλακεί σε στόχους σε πολωνικό έδαφος».

Πριν λίγες ώρες η Ρουμανία αποκάλυψε ότι ένα ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος είχε παραβιάσει και τον δικό της εναέριο χώρο. Στην Ευρώπη υπάρχει εκτεταμένη ανησυχία ότι τέτοιες εισβολές με μη επανδρωμένα αεροσκάφη δεν είναι τυχαίες, αλλά μια ρωσική στρατηγική για να δοκιμάσει την ενότητα και την αποφασιστικότητα των Ευρωπαίων ηγετών και της συμμαχίας του ΝΑΤΟ.

Τόσο η Ρωσία όσο και η Λευκορωσία έχουν καταβάλει πρόσφατα προσπάθειες για να βελτιώσουν τους δεσμούς τους με την Ουάσινγκτον και να οικοδομήσουν μια σχέση με την κυβέρνηση Τραμπ. Αλλά στην περίπτωση τόσο της Μόσχας όσο και του Μινσκ, οι σχέσεις με την Ευρώπη παραμένουν τεταμένες.

Η απόφαση των λευκορωσικών αρχών να προσκαλέσουν διεθνή μέσα ενημέρωσης στην άσκηση «Δύση 2025» μπορεί να μεταφραστεί με δύο τρόπους.

Αφενός ως μια προσπάθεια διαφάνειας, ή τουλάχιστον έτσι την παρουσιάζει το Μινσκ και αφετέρου ως ένα περίτεχνο μήνυμα για τη Δύση. Και πρώτα απ ‘όλα, για την Ευρώπη.

Αυτό το μήνυμα μπορεί να διαβαστεί κάπως έτσι γράφει το BBC: «Δείτε και σκεφτείτε τη δύναμη πυρός στην πόρτα σας· η αντιπαράθεση με τη Μόσχα δεν είναι προς το συμφέρον σας».

