Logo Image

Συμφωνίες άνω των 10 δισεκ. δολαρίων θα ανακοινωθούν κατά την επίσκεψη Τραμπ στη Βρετανία

Κόσμος

EPA/Chris Ratcliffe / POOL

Οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και της Βρετανίας αναμένεται να υπογράψουν εμπορική συμφωνία που εδράζεται σε τρεις πυλώνες

Οικονομικές συμφωνίες ύψους άνω των 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων αναμένεται να ανακοινώσουν η Ουάσινγκτον και το Λονδίνο κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ στη Βρετανία, όπως ανέφεραν κορυφαίοι Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και της Βρετανίας αναμένεται να υπογράψουν εμπορική συμφωνία που εδράζεται σε τρεις πυλώνες: μια νέα επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία με σκοπό την ενίσχυση του τεχνολογικού τομέα των δύο χωρών, αμοιβαία συνεργασία στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας για μη στρατιωτικούς σκοπούς, και περαιτέρω συνεργασία στον τομέα της αμυντικής τεχνολογίας, μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters επικαλούμενο κορυφαίους Αμερικανούς αξιωματούχους που δεν κατονομάζει.

