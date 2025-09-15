Η Βρετανία απαγορεύει την είσοδο στη Σχολή Άμυνας του Λονδίνου σε Ισραηλινούς λόγω της κλιμάκωσης στη Γάζα

«Η απόφαση της ισραηλινής κυβέρνησης να κλιμακώσει περαιτέρω τη στρατιωτική της επιχείρηση στη Γάζα είναι λανθασμένη», δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας, στο οποίο ανήκει το κολέγιο.

«Ως εκ τούτου, λάβαμε την απόφαση να διακόψουμε τη μελλοντική συμμετοχή του Ισραήλ σε μαθήματα που διοργανώνονται από το Ηνωμένο Βασίλειο».

Απαντώντας στον αποκλεισμό, ο Αμίρ Μπαράμ, γενικός διευθυντής του υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ, έστειλε επιστολή στο κολέγιο και στο Υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας, χαρακτηρίζοντας την απόφαση «μεροληπτική» και λέγοντας ότι παραβιάζει την παράδοση ανοχής και ευπρέπειας της Βρετανίας.

«Ο αποκλεισμός του Ισραήλ είναι μια βαθιά ατιμωτική πράξη απιστίας προς έναν σύμμαχο σε πόλεμο», ανέφερε η επιστολή.

Τα βρετανικά στρατιωτικά μαθήματα δίνουν έμφαση στη συμμόρφωση με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας. Λιγότεροι από πέντε υπάλληλοι των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων είναι επί του παρόντος εγγεγραμμένοι σε μη πολεμικά στρατιωτικά ακαδημαϊκά μαθήματα στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Νωρίτερα τον Σεπτέμβριο, η Βρετανία απέκλεισε Ισραηλινούς αξιωματούχους, αλλά όχι ισραηλινές αμυντικές εταιρείες, από τη μεγαλύτερη έκθεση όπλων λόγω της κλιμάκωσης στη Γάζα.

Πηγή: Reuters