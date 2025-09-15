Ο πρώην πρωταθλητής του MMA Κόνορ ΜακΓκρέγκορ αποσύρεται από την προεδρική εκστρατεία στην Ιρλανδία

Ο Κόνορ ΜακΓκρέγκορ παραιτήθηκε χωρίς να καταφέρει κανένα «πλήγμα» στην καταδικασμένη προσπάθειά του να γίνει ο επόμενος πρόεδρος της Ιρλανδίας. Ο μαχητής μικτών πολεμικών τεχνών, γεννημένος στο Δουβλίνο, ο οποίος τώρα περνάει μεγάλο μέρος του χρόνου του στο διαδίκτυο καταδικάζοντας τη μετανάστευση, είχε ορκιστεί εδώ και καιρό να κερδίσει μια θέση στο ψηφοδέλτιο για τις εκλογές της 24ης Οκτωβρίου.

Για να είχε δικαίωμα επιλογής ο ΜακΓκρέγκορ χρειαζόταν επίσημες υποψηφιότητες από τουλάχιστον τέσσερα από τα 31 συμβούλια της Ιρλανδίας. Ωστόσο, μετά από μήνες αναζήτησης, δεν προσπάθησε καν να ξεπεράσει αυτόν τον ιδιαίτερα χαμηλό πήχη.

Αντ’ αυτού, παραιτήθηκε με διαδικτυακή επιστολή τη Δευτέρα για να αποφύγει ένα πιθανό τεχνικό νοκ άουτ από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δουβλίνου.

Το συμβούλιο επρόκειτο να συνεδριάσει εντός ωρών για να ακούσει την αυτοπρόσωπη έκκληση του ΜακΓκρέγκορ για την υποστήριξή τους. Είχε εξασφαλίσει υποστήριξη μόνο από λίγους αντιμεταναστευτικούς συμβούλους, ενώ δεκάδες είχαν δεσμευτεί να τον απορρίψουν. Ο πρωην πρωταθλητής είχε εξασφαλίσει λιγότερη, αν όχι καθόλου, υποστήριξη από άλλα συμβούλια.

Αντανακλώντας την έλλειψη πραγματικής σοβαρότητας της εκστρατείας του, ο ΜακΓκρέγκορ δεν ταξίδεψε καν στο Δουβλίνο και εξέδωσε την δήλωση υποβολής του από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο ΜακΓκρέγκορ κατηγόρησε «τον ζουρλομανδύα ενός ξεπερασμένου Συντάγματος» για την αποτυχία του να μπει στο ψηφοδέλτιο. Δεν ανέφερε την δικαστική απόφαση του 2024 που τον έκρινε αστικώς υπεύθυνο για τον βιασμό μιας γυναίκας από το Δουβλίνο, ούτε την πιο πρόσφατη αποτυχημένη προσπάθειά του να ανατρέψει αυτήν την απόφαση χρησιμοποιώντας δύο αποσυρθέντες μάρτυρες που τώρα ερευνώνται για φερόμενη ψευδορκία.

Το σύνταγμα του 1937 της Ιρλανδίας απαιτεί από τους προεδρικούς υποψηφίους να εξασφαλίσουν υποψηφιότητες είτε από τέσσερα συμβούλια είτε από 20 μέλη του κοινοβουλίου της Ιρλανδίας. Ο ΜακΓκρέγκορ δεν κατάφερε να κερδίσει ούτε μία υποψηφιότητα από τους 234 βουλευτές της Ιρλανδίας.

Η μοναδική υποστήριξη που κατάφερε να κατακτήσει ο ΜακΓκρέγκορ για την ιρλανδική προεδρία ήταν προ εξαμήνου επίσκεψη του στο Λευκό Οίκο και η εξ αποστάσεως αποδοχή της πιθανής υποψηφιότητας του από τον ιδιοκτήτη του X, Έλον Μασκ.