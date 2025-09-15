Γιατί η κηδεία του Τσάρλι Κερκ οδηγεί τις μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ στα όριά τους

Απέναντι σε μία από τις πιο απαιτητικές δοκιμασίες των τελευταίων χρόνων θα βρεθούν οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ την ερχόμενη Κυριακή.

Ο λόγος δεν είναι άλλος από την κηδεία του Τσάρλι Κερκ: Ντόναλντ Τραμπ, υψηλόβαθμα στελέχη της κυβέρνησης και του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος και κορυφαίοι πολιτικοί παράγοντες, όλοι τους αναμένεται να συγκεντρωθούν στην Αριζόνα στην εξόδιο ακολουθία του ακτιβιστή.

Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στο Στάδιο Στέιτ Φαρμ, λίγο έξω από το Φοίνιξ και πρόκειται να αποτελέσει μια τεράστια δοκιμασία για τις αστυνομικές (και άλλες) αρχές, ιδιαίτερα δε για τη Μυστική Υπηρεσία (US Secret Service) των ΗΠΑ.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αποφασιστεί εάν η όλη τελετή θα χαρακτηριστεί ως ειδική εκδήλωση εθνικής ασφαλείας, κάτι που θα ανάγκαζε την ομοσπονδιακή κυβέρνηση να παράσχει πρόσθετους πόρους και να συνεργαστεί με τις πολιτειακές και τοπικές αρχές.

Ενας «ελκυστικός» στόχος

Το στάδιο State Farm, έδρα της ομάδας αμερικανικού ποδοσφαίρου, Arizona Cardinals, έχει χωρητικότητα άνω των 63.000 θέσεων.

Και χάρη στην αναδιπλούμενη οροφή του, μπορεί να λειτουργήσει είτε ως κλειστό είτε ως ή ανοιχτό.

Η συμμετοχή στην τελετή είναι ανοιχτή στο κοινό, υπό τον όρο ότι κάθε πολίτης που θα παρευρεθεί θα πρέπει να έχει «εγγραφεί» δίνοντας όνομα, email, κινητό και ταχυδρομικό κώδικα κατοικίας.

Το ‘μνημείο’ που ανακοινώθηκε από την οργάνωση του Κερκ, την Turning Point USA, ότι θα στηθεί εντός του σταδίου, κατασκευάζεται γρήγορα, με πλήθος αστυνομικών να σπεύδουν επί τόπου προκειμένου να προετοιμάσουν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την αντιμετώπιση κάθε πιθανού κινδύνου.

Ειδικοί της ασφάλειας λένε στο CNN ότι «η συγκεκριμένη τοποθεσία μπορεί να θεωρηθεί ‘ελκυστικός στόχος’ για κάθε εχθρικό παράγοντα λόγω της μεγάλης προσβασιμότητας και του γεγονότος ότι είναι ορατή από παντού, σε μια μεγάλη ακτίνα.

Η πιθανότητα να διαταραχθεί από μια σειρά ποικίλων απειλών, η εκδήλωση, είναι κάτι στο οποίο οι αρχές επιβολής του νόμου πρέπει πραγματικά να επικεντρωθούν και στη συνέχεια να θέσουν σε εφαρμογή τα «πρωτόκολλα μετριασμού και ελέγχου κινδύνου», δηλώνει ο Τζόναθαν Ουάκροου, πρώην πράκτορας της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ με ειδίκευση στη διαχείριση κινδύνων.

Τι σημαίνει στην πράξη αυτό; Σενάρια αντιμετώπισης περιστατικών όπως:

πρόσκρουση οχημάτων πάνω σε πλήθος,

βιολογικές απειλές,

τοποθέτηση αντι-σκοπευτών εντός και εκτός του γηπέδου καθώς και

προστασία προσωπικοτήτων υψηλού προφίλ, όπως ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος έχει δηλώσει ότι είναι πιθανό να παραστεί.

Ο Λευκός Οίκος έχει ζητήσει επιπλέον 58 εκατομμύρια δολάρια για να διαχειριστεί ζητήματα ασφαλείας στη εκτελεστική και δικαστική εξουσία μετά τη δολοφονία του Κερκ όπως μετέδωσε το Punchbowl News.

Την ίδια στιγμή, η δολοφονία Κερκ ήδη αναγκάζει πολιτικά πρόσωπα και συστήματα ασφαλείας σε αναπροσαρμογή στόχων ενίοτε με οδυνηρές επιλογές.

Από τη δολοφονία Κερκ και μετά, καμπάνιες και πολιτικές ομάδες έχουν ήδη προληπτικά ματαιώσει εκδηλώσεις. Και καθώς πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές, οι υποψήφιοι θα αναγκάζονται ολοένα και περισσότερο να ζυγίζουν καλά την ανάγκη διοργάνωσης εκδηλώσεων με ψηφοφόρους σε μια εποχή ολοένα και περισσότερων απειλών, σχολιάζει το αμερικανικό δίκτυο.

«Υπάρχουν πολλά προειδοποιητικά σημάδια σαν κόκκινα λαμπάκια που αναβοσβήνουν αυτή τη στιγμή είτε για μέλη του Κογκρέσου, είτε για εκλεγμένους αξιωματούχους σε ομοσπονδιακό, πολιτειακό ή τοπικό επίπεδο, είτε ακόμη και για influencerς που θέλουν να βρίσκονται στη δημοσιότητα αυτή τη στιγμή προωθώντας τη δική τους πολιτική ατζέντα» λέει ο Ουάκροου.

Το ταξίδι στη Βρετανία και ο ΟΗΕ

Η κηδεία Κερκ επισυμβαίνει επίσης σε μια μοναδική συγκυρία στιγμή ακραίων απαιτήσεων για την Μυστική Υπηρεσία. Ο Τραμπ και η Πρώτη Κυρία πρόκειται να ταξιδέψουν στο Ηνωμένο Βασίλειο για επίσημη επίσκεψη αυτή την εβδομάδα πριν από την τελετή, κάτι που απαιτεί τη διάθεση ανθρώπινων πόρων ασφάλειας και στο εξωτερικό.

Την ίδια στιγμή, μια από τις μεγαλύτερες εκδηλώσεις που δαπανά τεράστιους ανθρώπινους πόρους των μυστικών υπηρεσιών κάθε χρόνο, η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, ξεκινά στις αρχές της επόμενης εβδομάδας στη Νέα Υόρκη. Σημειωτέον ότι η Secret Service των ΗΠΑ είναι υπεύθυνη για την προστασία 100 και πλέον ξένων αξιωματούχων που θα παραστούν.

Η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ φημίζεται για την ακρίβεια, την επαγρύπνηση και την ασφάλεια δράσης. Όμως η πραγματικότητα είναι πιο περίπλοκη. Δεν παύει να είναι ένας χώρος εργασίας με υψηλό στρες και ένταση, που κατά καιρούς έχει πληγεί από ζητήματα διαχείρισης και υλικοτεχνικής υποστήριξης.

«Μη γελιέστε, όλα τα βλέπουν»

Όλο αυτό αναμένεται να ωθήσει τις μυστικές υπηρεσίες στα όριά της», λέει ο Ουάκροου.

Ένας περισσότερος πράκτορας σε ένα σημείο, σημαίνει ένας λιγότερος σε κάποιο άλλο και οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ θα έχουν να αντιμετωπίσουν πολλά τέτοια.

«Είμαι βέβαιος ότι με το που θα τελειώσει η τελετή στην Αριζόνα, θα υπάρχουν αεροπλάνα έτοιμα να φέρουν τους πάντες στη Νέα Υόρκη. Όμως στη Νέα Υόρκη κάποιο κενό θα έχει δημιουργηθεί. Και αν νομίζετε ότι οι εχθρικές οντότητες δεν παρακολουθούν τα πάντα, γελιέστε. Το κάνουν.