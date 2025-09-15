FBI: Το DNA που βρέθηκε στο σημείο της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ ανήκει στον Τάιλερ Ρόμπινσον

Δείγματα DNA που ελήφθησαν από δύο αντικείμενα, τα οποία βρέθηκαν κοντά στο σημείο της δολοφονίας του συντηρητικού ινφλουένσερ Τσάρλι Κερκ, αντιστοιχούν στο DNA του υπόπτου που κρατείται από τις αρχές, ανακοίνωσε σήμερα ο διευθυντής του FBI Κας Πατέλ.

Πέντε ημέρες μετά τη δολοφονία, που συγκλόνισε την Αμερική και αποκάλυψε τις πολιτικές ρωγμές της, η έρευνα επικεντρώνεται στον Τάιλερ Ρόμπινσον, τον 22χρονο που συνελήφθη το βράδυ της Πέμπτης και δεν συνεργάζεται με τις αρχές.

Πολλά πειστήρια περισυλλέχθηκαν από την αστυνομία, «μεταξύ αυτών ένα κατσαβίδι, το οποίο βρέθηκε στη στέγη» κτιρίου της πανεπιστημιούπολης της Γιούτα (δυτικά), όπου κρυβόταν ο ένοπλος.

Μία πετσέτα «με την οποία ήταν τυλιγμένο» το τυφέκιο βρέθηκε επίσης στο σημείο, δήλωσε σήμερα στο Fox News ο επικεφαλής του FBI, της ομοσπονδιακής αστυνομίας που έχει αναλάβει την έρευνα.

«Μπορώ να ανακοινώσω σήμερα πως τα ίχνη DNA στην πετσέτα που ήταν τυλιγμένη γύρω από το πυροβόλο όπλο και το DNA στο κατσαβίδι ανήκουν στον ύποπτο που κρατείται αυτήν τη στιγμή», είπε ο Κας Πατέλ.

Έχοντας δεχθεί επικρίσεις για τις ενέργειές του από την αρχή της υπόθεσης, ο επικεφαλής του FBI αναφέρθηκε επίσης σε ένα σημείωμα που άφησε ο ύποπτος προτού αναλάβει δράση.

«Ο ύποπτος έγραψε, με κεφαλαία γράμματα “έχω την ευκαιρία να εξοντώσω τον Τσάρλι Κερκ και θα την αδράξω”», ανέφερε, προσθέτοντας πως το FBI έχει «αποδείξεις» αυτού του σημειώματος, το οποίο κατέστρεψε στη συνέχεια.

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Γιούτα, κανένα συγκεκριμένο κίνητρο δεν έχει προκριθεί προς το παρόν για αυτήν τη δολοφονία.

Τα νέα στοιχεία για τον δράστη και τα αναπάντητα ερωτήματα

Εκατοντάδες πολίτες στις ΗΠΑ αποτίουν φόρο τιμής στον 31χρονο Τσάρλι Κερκ, κορυφαίο συντηρητικό ακτιβιστή και στενό συνεργάτη του Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που οι αρχές ερευνούν τα κίνητρα του 22χρονου Τάιλερ Ρόμπινσον, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία του.

Ο Ρόμπινσον, που συνελήφθη ύστερα από 33ωρο ανθρωποκυνηγητό, κρατείται χωρίς εγγύηση στην φυλακή της κομητείας Γιούτα και θα εμφανιστεί στο δικαστήριο την Τρίτη. Κατηγορείται για δολοφονία με επιβαρυντικά στοιχεία, παράνομη χρήση όπλου και παρεμπόδιση δικαιοσύνης.

Ο εισαγγελέας της Πολιτείας, Ντέρεκ Μπράουν, δεν απέκλεισε την πιθανότητα να ζητηθεί η θανατική ποινή.

Ο 22χρονος τελεί υπό ειδική επιτήρηση και αναμένει ψυχιατρική αξιολόγηση, ενώ, σύμφωνα με τις αρχές, δεν έχουν καταγραφεί αυτοκτονικές τάσεις. Ωστόσο δεν συνεργάζεται.

Το πένθος και η κληρονομιά του Κερκ

Στο μεταξύ, οι εκδηλώσεις μνήμης πληθαίνουν σε όλη τη χώρα. Το Στάδιο State Farm στην Αριζόνα ετοιμάζεται να υποδεχθεί στις 21 Σεπτεμβρίου δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους σε μια τεράστια τελετή αποχαιρετισμού.

Η σύζυγος του Κερκ, Έρικα Κερκ, έκανε την πρώτη της δημόσια εμφάνιση δηλώνοντας ότι θα συνεχίσει το έργο του: «Δεν έχετε ιδέα τι φωτιά ανάψατε μέσα σε αυτή τη σύζυγο. Οι κραυγές αυτής της χήρας θα αντηχήσουν σε όλο τον κόσμο σαν πολεμικό κάλεσμα».

Η ίδια επιβεβαίωσε ότι το καθιερωμένο τουρνέ σε πανεπιστημιουπόλεις, με τίτλο “American Comeback Tour”, θα πραγματοποιηθεί κανονικά, ενώ και το ετήσιο συνέδριο της Turning Point USA, Americafest, θα γίνει όπως είχε προγραμματιστεί.

Η κοινότητα του δράστη σε σοκ

Στην ιδιαίτερη πατρίδα του Ρόμπινσον, στην πόλη Ουάσινγκτον της Γιούτα, οι κάτοικοι δηλώνουν συγκλονισμένοι που ο φερόμενος ως δράστης μεγάλωσε «στην αυλή τους».

Στις αγρυπνίες ακούστηκαν τα τραγούδια “God Bless America” και “Amazing Grace”, με τους πολίτες να ζητούν ενότητα.

«Είναι καιρός να γεφυρώσουμε τα χάσματα και να απορρίψουμε το μίσος», τόνισε η πρόεδρος του Utah LGBTQ+ Chamber of Commerce, Λιζ Πιτς.

Το ερώτημα που μένει ανοιχτό

Καθώς η έρευνα συνεχίζεται, το ερώτημα για το τι όπλισε το χέρι του 22χρονου παραμένει αναπάντητο. Το γεγονός ότι είχε βυθιστεί σε μία βίαιη κουλτούρα του dark internet φαίνεται να έχει και αυτό διαδραματίσει τον ρόλο του.

Είτε επρόκειτο για πολιτική ριζοσπαστικοποίηση είτε για προσωπικά τραύματα, η δολοφονία του Τσάρλι Κερκ έχει ήδη αφήσει ανεξίτηλο σημάδι στην αμερικανική κοινωνία.