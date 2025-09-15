Νίκος Χριστοδουλίδης: Δεν μπορούμε να δίνουμε πόρους της ΕΕ σε αυτούς που απειλούν μέλη της

Ξεκάθαρη θέση ότι η Κύπρος δεν θα επιτρέψει την συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα της κοινής Ευρωπαϊκής άμυνας, όσο εξακολουθεί να απειλεί κράτη μέλη της Ε.Ε. διατύπωσε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης κατά την κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, που επισκέφθηκε την Λευκωσία.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης έκανε παραλληλισμό με την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία ενώ σαφή θέση πήρε και ο Αντόνιο Κόστα.

«Η συμμετοχή οποιασδήποτε τρίτης χώρας προϋποθέτει συμφωνία άμυνας με την ΕΕ. Μια συμφωνία που προϋποθέτει την σύμφωνη γνώμη και των 27 κρατών – μελών. Αλλά πολύ περισσότερο, αν θέλετε, δεν μπορούμε να χρηματοδοτούμε, να δίνουμε πόρους της ΕΕ σε κράτη, σε τρίτα κράτη, τα οποία απειλούν κράτη – μέλη της ΕΕ. Είναι λες και, γιατί δεν υπάρχει καμία απολύτως διαφορά, η ΕΕ να χρηματοδοτήσει την αμυντική βιομηχανία της Ρωσίας, η οποία όχι (σε) τρίτο κράτος, αλλά έχει εισβάλει παράνομα σε έδαφος χώρας της περιοχής. Αντιλαμβάνεστε ότι υπό αυτά τα δεδομένα δεν μπορεί να υπάρξει μία τέτοια χρηματοδότηση», τόνισε ο Νίκος Χριστοδουλίδης.

«Οι κανόνες του προγράμματος Safe είναι πολύ σαφείς. Είναι ανοιχτοί για τρίτες χώρες, αλλά για τις τρίτες χώρες που δεν συνιστούν απειλή για την ασφάλεια κάθε κράτους μέλους. Στη συνέχεια, τα κράτη που παραβιάζουν ή απειλούν την ασφάλεια ενός κράτους μέλους δεν μπορούν να μετάσχουν στον μηχανισμό του Safe και να χρησιμοποιούν safe. Οι τρίτες χώρες πρέπει να υπογράψουν μια αμυντική συμφωνία η οποία πρέπει να εγκριθεί για όλα τα κράτη μέλη», επεσήμανε ο Αντόνιο Κόστα.

Στο επίκεντρο η κυπριακή Προεδρία κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026

Στο επίκεντρο των συζητήσεων με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη βρέθηκαν οι βασικές προτεραιότητες της κυπριακής Προεδρίας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, καθώς και τα κρίσιμα ζητήματα τα οποία θα κληθεί να διαχειριστεί. Σε αυτά συγκαταλέγονται θέματα άμυνας και ασφάλειας, ανταγωνιστικότητας, ως επίσης και το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2028-2034.

Παράλληλα, έγινε ανταλλαγή απόψεων για το άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το οποίο θα φιλοξενήσει η Κύπρος τον προσεχή Απρίλιο.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημέρωσε τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, ενόψει της νέας τριμερούς συνάντησης στη Νέα Υόρκη.