Το ρωσικό λιμάνι Πριμόρσκ ξανάρχισε μερικώς τη φόρτωση πετρελαίου μετά τις ουκρανικές επιθέσεις

Το ρωσικό λιμάνι Πριμόρσκ ξανάρχισε μερικώς τη φόρτωση πετρελαίου μετά τις ουκρανικές επιθέσεις

Αναμένεται να λειτουργήσει με τη χαμηλότερη δυναμικότητα που διαθέτει λόγω των ζημιών που υπέστη

Το λιμάνι Πριμόρσκ στη Βαλτική Θάλασσα, ένας σημαντικός τερματικός σταθμός εξαγωγών ρωσικού πετρελαίου, ξανάρχισε να λειτουργεί μερικώς το Σάββατο μετά τις διακοπές και τις ζημιές που προκλήθηκαν από τις επιθέσεις ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών, ανέφεραν δύο πηγές με γνώση του θέματος.

Το Πριμόρσκ, το οποίο έχει τη δυνατότητα να φορτώνει περίπου 1 εκατομμύριο βαρέλια πετρελαίου ημερησίως, αναμένεται να λειτουργήσει με τη χαμηλότερη δυναμικότητα που διαθέτει λόγω των ζημιών που υπέστη, ανέφεραν οι πηγές. Οι ίδιες πηγές πρόσθεσαν ότι το χρονοδιάγραμμα της φόρτωσης αναμένεται να καθυστερήσει για αρκετές μέρες.

Μόλις σε δύο πλοία έγινε φόρτωση πετρελαίου όλο το Σαββατοκύριακο, ανέφεραν οι πηγές, αλλά δεν είναι σαφές εάν όλες οι θέσεις ελλιμενισμού μπορούν να λειτουργήσουν.

Η διαχειρίστρια εταιρεία του αγωγού πετρελαίου Transneft, οι οποία διαχειρίζεται το λιμάνι, δεν ανταποκρίθηκε σε αίτημα του Reuters να σχολιάσει το θέμα.

Τα δεξαμενόπλοια Kusto και Cai Yun που επλήγησαν κατά τη διάρκεια επίθεσης την Παρασκευή, παραμένουν αγκυροβολημένα κοντά στο λιμάνι, σύμφωνα με τα στοιχεία του LSEG (London Stock Exchange Group – παγκόσμιος πάροχος υποδομών χρηματοοικονομικών αγορών και δεδομένων).

