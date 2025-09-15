Κρις Ράιτ: Το πρόγραμμα εμπλουτισμού ουρανίου του Ιράν πρέπει «να διαλυθεί πλήρως»

Το πρόγραμμα εμπλουτισμού ουρανίου του Ιράν πρέπει να «διαλυθεί πλήρως», δήλωσε ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, στην ετήσια Γενική Διάσκεψη του Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας του ΟΗΕ τη Δευτέρα.

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ βομβάρδισαν τα εργοστάσια εμπλουτισμού ουρανίου του Ιράν τον Ιούνιο, υποστηρίζοντας ότι το Ιράν πλησίαζε πολύ κοντά στο να είναι σε θέση να παράγει πυρηνικά όπλα, παρόλο που ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας, ο οποίος επιθεωρεί τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, δήλωσε ότι δεν είχε αξιόπιστη ένδειξη για συντονισμένο πρόγραμμα όπλων.

Ωστόσο, ο ΔΟΑΕ χαρακτήρισε ανησυχητικό το γεγονός ότι το Ιράν συγκέντρωσε περίπου 440,9 κιλά ουρανίου εμπλουτισμένου σε καθαρότητα έως και 60%, κοντά στο περίπου 90% της πυρηνικής ποιότητας. Αυτό είναι αρκετό, εάν εμπλουτιστεί περαιτέρω, για 10 πυρηνικές βόμβες, σύμφωνα με ένα κριτήριο του ΔΟΑΕ.

Τα εργοστάσια εμπλουτισμού του Ιράν υπέστησαν σοβαρές ζημιές ή καταστράφηκαν στις επιθέσεις. Είναι λιγότερο σαφές τι συνέβη με το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου του. Ο ΔΟΑΕ δεν μπόρεσε να πραγματοποιήσει επιθεωρήσεις επαλήθευσης από τις επιθέσεις.

«Αν δεν ήταν ήδη αρκετά σαφές, θα επαναλάβω τη θέση των Ηνωμένων Πολιτειών για το Ιράν», δήλωσε ο Ράιτ σε ομιλία του στη συνάντηση όλων των κρατών μελών του ΔΟΑΕ.

«Η πυρηνική οδός του Ιράν, συμπεριλαμβανομένων όλων των δυνατοτήτων εμπλουτισμού (ουρανίου) και επανεπεξεργασίας (πλουτωνίου), πρέπει να διαλυθεί πλήρως».

Σε διαδικασία επανεπιβολής κυρώσεων Βρετανία, Γαλλία και Γερμανία

Η Βρετανία, η Γαλλία και η Γερμανία, γνωστές ως E3, έχουν ξεκινήσει μια διαδικασία ενός μηνός για την επαναφορά των κυρώσεων στο Ιράν που είχαν αρθεί βάσει της πυρηνικής συμφωνίας του 2015, η οποία κατέρρευσε μετά την αποχώρηση των Ηνωμένων Πολιτειών από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ το 2018.

Η E3 έχει δηλώσει ότι ενδέχεται να καθυστερήσει την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας εάν το Ιράν επιτρέψει την πλήρη επανέναρξη των επιθεωρήσεων της ΔΟΑΕ, καταγράψει το εμπλουτισμένο ουράνιο του και πραγματοποιήσει άμεσες πυρηνικές συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το Ιράν κατέληξε σε συμφωνία με την ΔΟΑΕ την περασμένη εβδομάδα για να ανοίξει το δρόμο για την επανέναρξη των επιθεωρήσεων. Δεν είναι σαφές εάν θα σημειωθεί αρκετή πρόοδος για να ικανοποιηθούν οι Ευρωπαίοι.

Η Τεχεράνη επιμένει, ωστόσο, ότι έχει το δικαίωμα να εμπλουτίζει ουράνιο, όπως κάνουν όλα τα μέρη της Συνθήκης για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων (NPT), υπό την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιούν πυρηνική τεχνολογία αποκλειστικά για ειρηνικούς σκοπούς. Αρνείται ότι επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικών όπλων.

Αντιθέτως, το Ισραήλ δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος της NPT και πιστεύεται ευρέως ότι είναι η μόνη χώρα στη Μέση Ανατολή που διαθέτει πυρηνικά όπλα. Το Ισραήλ έχει την πολιτική να μην σχολιάζει αυτό το θέμα.

«Ελπίζουμε να ξαναρχίσουν οι διάλογοι και ελπίζουμε να είναι επιτυχείς. Νομίζω ότι υπάρχει μια λογική πιθανότητα να είναι», δήλωσε αργότερα ο Ράιτ σε συνέντευξη Τύπου.

Όταν ρωτήθηκε τι προσφέρουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν, απάντησε: «Επανένταξη στην κοινότητα των εμπορικών εθνών, άρση των κυρώσεων. Θα ήταν μια νίκη για τον ιρανικό λαό, και έχουμε μιλήσει και για άλλα πράγματα, οπότε υπάρχουν πολλά καρότα για το Ιράν να εγκαταλείψει το πρόγραμμα πυρηνικών όπλων του».

Πηγή: Reuters