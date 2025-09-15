Ο Στάρμερ καταδικάζει τις «επικίνδυνες» δηλώσεις του Έλον Μασκ στην αντι-μεταναστευτική διαδήλωση

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, καταδίκασε τη Δευτέρα τις «επικίνδυνες» δηλώσεις του Έλον Μασκ, αφού ο ιδιοκτήτης των X και Tesla δήλωσε σε συγκέντρωση κατά της μετανάστευσης στο Λονδίνο ότι «έρχεται βία» στο Ηνωμένο Βασίλειο και οι πολίτες πρέπει να «αγωνιστούν ή να πεθάνουν».

Με σύνδεση βίντεο στη διαδήλωση, ο Μασκ ζήτησε τη διάλυση του Βρετανικού Κοινοβουλίου και πρόωρες εκλογές για να αφαιρεθεί η κεντροαριστερή κυβέρνηση του Στάρμερ.

Στους διαδηλωτές είπε: «έρχεται βία σε εσάς» και «είτε αντισταθείτε είτε πεθάνετε».

Ο Στάρμερ καταδίκασε τη βία που σημειώθηκε στις παρυφές της διαδήλωσης «Unite the Kingdom» το Σάββατο στο Λονδίνο, η οποία διοργανώθηκε από τον ακροδεξιό ακτιβιστή Τόμι Ρόμπινσον.

Η αστυνομία ανέφερε ότι 26 αστυνομικοί τραυματίστηκαν, εκ των οποίων τέσσερις σοβαρά, καθώς οι διαδηλωτές προσπάθησαν να παραβιάσουν τις γραμμές που τους χώριζαν από μια μικρότερη αντι-ρατσιστική διαδήλωση.

Στο γεγονός έγιναν 25 συλλήψεις και η Μετροπολιτική Αστυνομία ανακοίνωσε ότι θα ακολουθήσουν κι άλλες.

Ο εκπρόσωπος του Στάρμερ, Ντέιβ Πάρες, δήλωσε ότι δεν πιστεύει πως «το βρετανικό κοινό θα αποδεχθεί αυτόν τον τύπο γλώσσας».

«Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι μια δίκαιη, ανεκτική και αξιοπρεπής χώρα, οπότε το τελευταίο που θέλουν οι Βρετανοί είναι επικίνδυνη και προκλητική γλώσσα που απειλεί με βία και εκφοβισμό στους δρόμους μας», πρόσθεσε ο Πάρες.

Ο Έντ Ντέιβι, ηγέτης των Φιλελεύθερων Δημοκρατών, του τρίτου μεγαλύτερου κόμματος στο Κοινοβούλιο, κάλεσε τον Στάρμερ και την επικεφαλής της Συντηρητικής Αντιπολίτευσης, Κέμι Μπάντενοκ, να καταδικάσουν από κοινού την προσπάθεια του Μασκ «να σπείρει διχασμό και να υποκινήσει βία στους δρόμους μας» και να παρέμβει στη βρετανική δημοκρατία.

Πρόσθεσε ότι θα πρέπει να «σκεφτούν ποιες κυρώσεις πρέπει να επιβληθούν στον Έλον Μασκ ως συνέπεια».

Ο εκπρόσωπος του Στάρμερ δήλωσε ότι η κυβέρνηση δεν σχεδιάζει να μιλήσει με τον Μασκ για τις δηλώσεις του και αντιστάθηκε σε εκκλήσεις για επιβολή κυρώσεων.

Ο πρωθυπουργός έγραψε στο X ότι η ειρηνική διαμαρτυρία «είναι θεμελιώδης αξία της χώρας μας. Αλλά δεν θα ανεχθούμε επιθέσεις σε αστυνομικούς που εκτελούν το καθήκον τους ή ανθρώπους που νιώθουν εκφοβισμένοι στους δρόμους λόγω της καταγωγής ή του χρώματος του δέρματός τους».

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Μασκ, πρώην σύμμαχος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, έχει υποστηρίξει ακροδεξιά πρόσωπα στην Ευρώπη, όπως τον Ρόμπινσον και το κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD).

Ο Μασκ, γεννημένος στη Νότια Αφρική, είναι επίσης επικριτής των προσπαθειών της Βρετανίας και άλλων ευρωπαϊκών κυβερνήσεων να περιορίσουν επιβλαβές περιεχόμενο στο διαδίκτυο, επιχειρηματολογώντας ότι περιορίζει την ελευθερία λόγου.

Αντιμεταναστευτική ανησυχία

Η διαδήλωση του Σαββάτου ακολουθεί αυξανόμενη πολιτική ανησυχία για την παράνομη μετανάστευση, ιδίως για την άφιξη μεταναστών στη Μάγχη με μικρές βάρκες.

Περισσότεροι από 30.000 άνθρωποι έχουν επιχειρήσει την επικίνδυνη διάσχιση από τη Γαλλία φέτος, παρά τις προσπάθειες των αρχών σε Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία και άλλες χώρες να καταπολεμήσουν τα κυκλώματα διακίνησης ανθρώπων.

Η χρήση ξενοδοχείων για τη φιλοξενία αιτούντων άσυλο έχει γίνει σημαντικό πολιτικό ζήτημα στη Βρετανία, προκαλώντας δεκάδες μικρές αλλά έντονες διαδηλώσεις το καλοκαίρι, μερικές από τις οποίες κατέληξαν σε βία.

Σημαίες και μηνύματα

Πολλοί διαδηλωτές στο Λονδίνο κυμάτιζαν τη βρετανική σημαία (Union Jack) ή τη σημαία του Αγίου Γεωργίου της Αγγλίας.

Τις τελευταίες εβδομάδες, οι σημαίες έχουν εμφανιστεί σε στύλους φωτισμού, γέφυρες και κόμβους δρόμων, ως μέρος μιας φαινομενικά «αυθόρμητης» εκστρατείας.

Κόκκινοι σταυροί έχουν επίσης ζωγραφιστεί σε κτίρια, σε μια κίνηση που κάποιοι θεωρούν εκφοβιστική προς τις εθνοτικές μειονότητες.

Η σημαία του Αγίου Γεωργίου, αν και παραδοσιακά σύμβολο πατριωτισμού και υπερηφάνειας στις αθλητικές ομάδες της Αγγλίας, έχει κατά καιρούς χρησιμοποιηθεί από αντι-μεταναστευτικούς και ακροδεξιούς διαδηλωτές.

«Οι σημαίες μπορούν να ενώσουν και να διχάσουν, καθώς υψώνονται από ανθρώπους με διαφορετικά κίνητρα και νοήματα», δήλωσε ο Σάντερ Κατβάλα του think tank British Future.

Ο Στάρμερ, που υποστηρίζει τη χρήση σημαίας ως σύμβολο εθνικής υπερηφάνειας, έγραψε στο X: «Η Βρετανία είναι ένα έθνος περήφανα χτισμένο στην ανεκτικότητα, τη διαφορετικότητα και το σεβασμό».

«Η σημαία μας αντιπροσωπεύει τη διαφορετική μας χώρα και δεν θα την παραδώσουμε σε όσους τη χρησιμοποιούν ως σύμβολο βίας, φόβου και διχόνοιας», κατέληξε ο πρωθυπουργός.

Με πληροφορίες από Euronews