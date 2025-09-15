Μεξικό: Άνοιξε η γη και κατάπιε φορτηγό (βίντεο)

Μία τρύπα άνοιξε καταμεσής του οδοστρώματος, «καταπίνοντας» ένα φορτηγό, στην Πόλη του Μεξικού.

Ευτυχώς, δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός.

Το φορτηγό μετέφερε αναψυκτικά όταν το πίσω μέρος του άρχισε σταδιακά να βουλιάζει μέσα στο έδαφος.

Οι αρχές απέκλεισαν το σημείο, προτού τελικά η τρύπα καταπιεί σχεδόν ολόκληρο το φορτηγό.

A soda delivery truck collapsed into a sinkhole in Mexico City with no injuries reported, according to local media pic.twitter.com/JeSR11Vqe6 — Reuters (@Reuters) September 14, 2025

Σύμφωνα με το BBC, κατά τις πρώτες εκτιμήσεις η καταβόθρα στην Ισταπαλάπα – την πιο πυκνοκατοικημένη περιοχή της Πόλης του Μεξικού- αποδίδεται σε βλάβη στο δίκτυο αποχέτευσης της περιοχής.