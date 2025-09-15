Logo Image

Μεξικό: Άνοιξε η γη και κατάπιε φορτηγό (βίντεο)

IZTAPALAPA MAYOR’S OFFICE/Handout via REUTERS

Μία τρύπα άνοιξε καταμεσής του οδοστρώματος, «καταπίνοντας» ένα φορτηγό, στην Πόλη του Μεξικού.

Ευτυχώς, δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός.

Το φορτηγό μετέφερε αναψυκτικά όταν το πίσω μέρος του άρχισε σταδιακά να βουλιάζει μέσα στο έδαφος.

Οι αρχές απέκλεισαν το σημείο, προτού τελικά η τρύπα καταπιεί σχεδόν ολόκληρο το φορτηγό.

Σύμφωνα με το BBC, κατά τις πρώτες εκτιμήσεις η καταβόθρα στην Ισταπαλάπα – την πιο πυκνοκατοικημένη περιοχή της Πόλης του Μεξικού- αποδίδεται σε βλάβη στο δίκτυο αποχέτευσης της περιοχής.

