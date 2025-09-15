Ισραήλ: Απειλές Νετανιάχου για νέα πλήγματα κατά ηγετικών στελεχών της Χαμάς «όπου κι αν βρίσκονται»

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι δεν αποκλείει περαιτέρω πλήγματα εναντίον ηγετών της Χαμάς «όπου κι αν βρίσκονται», καθώς οι αρχηγοί αραβικών και ισλαμικών κρατών πραγματοποίησαν σύνοδο κορυφής για να δείξουν την υποστήριξή τους στο Κατάρ μετά την επίθεση του Ισραήλ στο κράτος του Κόλπου την περασμένη εβδομάδα.

Η επίθεση της 9ης Σεπτεμβρίου που στόχευε ηγέτες της παλαιστινιακής μαχητικής ομάδας στη Ντόχα σηματοδότησε μια σημαντική κλιμάκωση της ισραηλινής στρατιωτικής δράσης σε μια περιοχή που συγκλονίζεται από συγκρούσεις μετά τις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 που πυροδότησαν τον πόλεμο στη Γάζα.

Η έκτακτη αραβοϊσλαμική σύνοδος κορυφής που διοργανώθηκε από τη Ντόχα αναμένεται να προειδοποιήσει ότι η ισραηλινή επίθεση και άλλες «εχθρικές πράξεις» του Ισραήλ απειλούν τη συνύπαρξη και τις προσπάθειες για την ομαλοποίηση των σχέσεων στην περιοχή, σύμφωνα με σχέδιο ψηφίσματος που είδε το Reuters.

Απευθυνόμενος στη σύνοδο κορυφής, ο εμίρης του Κατάρ Σεΐχης Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ-Θάνι δήλωσε ότι η ισραηλινή επίθεση ήταν «δειλή και ύπουλη», λέγοντας ότι οι ηγέτες της Χαμάς μελετούσαν μια πρόταση των ΗΠΑ για κατάπαυση του πυρός που τους παρουσίασαν το Κατάρ και η Αίγυπτος όταν έλαβε χώρα.

Η Χαμάς ανακοίνωσε ότι η ισραηλινή επίθεση σκότωσε πέντε μέλη της, αλλά όχι την ηγεσία της. Ένα μέλος των εσωτερικών δυνάμεων ασφαλείας του Κατάρ σκοτώθηκε επίσης.

Στοχεύοντας στο Κατάρ, σύμμαχο των ΗΠΑ, η ισραηλινή επιδρομή ώθησε τα αραβικά κράτη του Κόλπου, συμμάχους των ΗΠΑ, να συσφίξουν τις τάξεις τους, αυξάνοντας σημαντικά τις εντάσεις στις σχέσεις μεταξύ των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και του Ισραήλ, οι οποίες ομαλοποιήθηκαν το 2020.

Μιλώντας μαζί με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο στην Ιερουσαλήμ, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ εξακολουθεί να λαμβάνει τις τελικές εκθέσεις για τα αποτελέσματα της επιδρομής.

Ο Ρούμπιο θα ταξιδέψει στο Κατάρ μετά την επίσκεψή του στο Ισραήλ, δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ.

Ο Ρούμπιο κάλεσε το Κατάρ να συνεχίσει να διαδραματίζει εποικοδομητικό ρόλο στην επίλυση της σύγκρουσης στη Γάζα, λέγοντας ότι αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει στην επίτευξη των στόχων της απελευθέρωσης και των 48 ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα, του αφοπλισμού της Χαμάς και της οικοδόμησης ενός καλύτερου μέλλοντος για τους κατοίκους της Γάζας.

«Και έτσι θα συνεχίσουμε να ενθαρρύνουμε το Κατάρ να διαδραματίσει εποικοδομητικό ρόλο σε αυτό το θέμα», είπε.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για την επίθεση και δήλωσε την Κυριακή ότι το Ισραήλ πρέπει να είναι προσεκτικό. «Το μήνυμά μου είναι ότι πρέπει να είναι πολύ, πολύ προσεκτικοί. Πρέπει να κάνουν κάτι για τη Χαμάς, αλλά το Κατάρ υπήρξε ένας σπουδαίος σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών», είπε.

Η ισραηλινή επίθεση απειλεί τη «συνύπαρξη»

Ένα απόσπασμα του σχεδίου ψηφίσματος που είδε το Reuters ανέφερε ότι «η βάναυση ισραηλινή επίθεση στο Κατάρ και η συνέχιση των εχθρικών πράξεων του Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένης της γενοκτονίας, της εθνοκάθαρσης, της λιμοκτονίας, της πολιορκίας, των δραστηριοτήτων αποικισμού και των πολιτικών επέκτασης, απειλούν τις προοπτικές ειρήνης και συνύπαρξης στην περιοχή».

Αυτές οι ενέργειες απειλούν «όλα όσα έχουν επιτευχθεί στην πορεία ομαλοποίησης των σχέσεων με το Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένων των τρεχουσών συμφωνιών και των μελλοντικών», σύμφωνα με το σχέδιο, το οποίο συντάχθηκε από τους υπουργούς Εξωτερικών που συναντήθηκαν πριν από τη σύνοδο κορυφής.

Το Ισραήλ έχει κατηγορηθεί ευρέως ότι διέπραξε γενοκτονία εναντίον Παλαιστινίων στη Γάζα, μεταξύ άλλων από τη μεγαλύτερη ομάδα μελετητών γενοκτονίας στον κόσμο, κατά τη διάρκεια της σχεδόν διετούς εκστρατείας του στον παλαιστινιακό θύλακα που έχει σκοτώσει περισσότερους από 64.000 ανθρώπους, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Το Ισραήλ απορρίπτει την κατηγορία, επικαλούμενο το δικαίωμά του στην αυτοάμυνα μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου που σκότωσε 1.200 ανθρώπους και είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη 251 ομήρων, σύμφωνα με ισραηλινά στοιχεία.

Το Κατάρ έχει ενεργήσει ως βασικός μεσολαβητής στη σύγκρουση της Γάζας και έχει κατηγορήσει το Ισραήλ ότι σαμποτάρει τις πιθανότητες για ειρήνη και τον Νετανιάχου ότι ασκεί «κρατική τρομοκρατία».

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ, Σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ-Θάνι, δήλωσε την Κυριακή ότι οι ενέργειες του Ισραήλ δεν θα σταματήσουν τις προσπάθειες διαμεσολάβησης της Ντόχα με την Αίγυπτο και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το Ισραήλ κατέστρεψε πολυώροφο κτίριο

Ενώ η διπλωματία βρισκόταν σε εξέλιξη στην Ιερουσαλήμ και τη Ντόχα, οι ισραηλινές δυνάμεις συνέχιζαν την επίθεσή τους στην πόλη της Γάζας, όπου σκότωσαν τουλάχιστον 16 Παλαιστίνιους σε επιθέσεις σε δύο σπίτια και σε μια σκηνή που στέγαζε μια εκτοπισμένη οικογένεια, ανέφεραν οι τοπικές υγειονομικές αρχές.

Ο στρατός χτύπησε επίσης και κατέστρεψε ένα 16όροφο κτίριο στα δυτικά της πόλης, που πιστεύεται ότι είναι το ψηλότερο στη Λωρίδα της Γάζας, περίπου μία ώρα αφότου προειδοποίησε τις εκτοπισμένες οικογένειες που βρίσκονταν μέσα και κοντά να φύγουν. Ανέφερε ότι το κτίριο χρησιμοποιούνταν για να κρύψει «τρομοκρατικές υποδομές».

Ο Ρούμπιο εξέφρασε ισχυρή υποστήριξη στο Ισραήλ, το οποίο έχει απομονωθεί ολοένα και περισσότερο στην παγκόσμια σκηνή λόγω της εκτεταμένης αγανάκτησης για τον τεράστιο αριθμό νεκρών στη Γάζα και τη συνεχιζόμενη ανθρωπιστική κρίση και την κρίση πείνας στον παλαιστινιακό θύλακα.

Πηγή: Reuters