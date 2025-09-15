Logo Image

Ρωσικό διυλιστήριο σταματά τη λειτουργία βασικής μονάδας μετά από επίθεση ουκρανικού drone

Κόσμος

EPA/STATE EMERGENCY SERVICE

Η καταστραφείσα μονάδα αντιπροσωπεύει σχεδόν το 40% της συνολικής δυναμικότητας διύλισης του εργοστασίου

Ένα από τα μεγαλύτερα διυλιστήρια πετρελαίου της Ρωσίας, στην πόλη Κιρίσι, σταματά τη λειτουργία μιας βασικής του μονάδας επεξεργασίας μετά από επίθεση που δέχθηκε από ουκρανικό drone το Σαββατοκύριακο, δηλώνουν δύο πηγές στο Reuters.

Ρώσοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το εργοστάσιο Kirishinefteorgsintez της Surgutneftegaz , ένα από τα δύο κορυφαία διυλιστήρια της Ρωσίας, ήταν μεταξύ των στόχων που δέχτηκαν επίθεση από ουκρανικά drones την περασμένη Κυριακή.

Δύο πηγές που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας της κατάστασης δήλωσαν ότι μια μονάδα στο εργοστάσιο σταμάτησε μετά την πυρκαγιά που προκλήθηκε από τα drones.

Η καταστραφείσα μονάδα αντιπροσωπεύει σχεδόν το 40% της συνολικής δυναμικότητας διύλισης του εργοστασίου, η οποία ανέρχεται σε περίπου 20 εκατομμύρια μετρικούς τόνους ετησίως ή 400.000 βαρέλια την ημέρα.

Οι πηγές είπαν ότι η αποκατάσταση της λειτουργίας μπορεί να διαρκέσει περίπου ένα μήνα.

