Αλ Σίσι: Οι ενέργειες του Ισραήλ εμποδίζουν τις πιθανότητες για νέες ειρηνευτικές συνθήκες στην περιοχή

Κόσμος

Jacquelyn Martin/REUTERS

Δήλωση του Αιγύπτιου προέδρου στη σύνοδο κορυφής Αραβο-Ισλαμικής Ένωσης στη Ντόχα

Ο πρόεδρος της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι τρέχουσες ενέργειες του Ισραήλ εμπόδισαν κάθε πιθανότητα για νέες ειρηνευτικές συνθήκες στη Μέση Ανατολή.

Σε δηλώσεις που απευθύνονταν στο Ισραήλ, δήλωσε στη σύνοδο κορυφής Αραβο-Ισλαμικής Ένωσης στη Ντόχα: «Αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή εμποδίζει το μέλλον της ειρήνης, απειλεί την ασφάλειά σας και την ασφάλεια των λαών της περιοχής και προσθέτει εμπόδια στις πιθανότητες για τυχόν νέες ειρηνευτικές συμφωνίες και μάλιστα ακυρώνει τις υπάρχουσες».

Πηγή: Reuters

