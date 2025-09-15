Δανία: Στρατιωτικές ασκήσεις στη Γροιλανδία με χώρες του ΝΑΤΟ, αλλά χωρίς τις ΗΠΑ

Ο Δανός υπουργός Άμυνας Τρουλς Λουντ Πούλσεν βρίσκεται στη Γροιλανδία με τους Ισλανδούς και Νορβηγούς ομολόγους του για μια άσκηση μεγάλης κλίμακας με χώρες του ΝΑΤΟ, με απούσες όμς τις ΗΠΑ.

«Η τρέχουσα κατάσταση ασφαλείας απαιτεί σημαντική αύξηση της παρουσίας των ενόπλων δυνάμεων στην Αρκτική και τον Βόρειο Ατλαντικό », δήλωσε ο υπουργός.

«Αντιμετώπιση των απειλών στην Αρκτική»

Εκτός από τους Δανούς, γαλλικά, γερμανικά, σουηδικά και νορβηγικά στρατεύματα – συνολικά περισσότεροι από 550 στρατιώτες – συμμετέχουν στην άσκηση «Arctic Light 2025» , στόχος της οποίας είναι η ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας των ενόπλων δυνάμεων στο νησί της Αρκτικής.

Για τον Λουντ Πούλσεν, η συνεχιζόμενη άσκηση, σε συντονισμό με την κυβέρνηση της Γροιλανδίας, «αποτελεί ένα καλό παράδειγμα της κοινής μας δέσμευσής για την ενίσχυση της ικανότητας των ενόπλων δυνάμεων να αντιμετωπίζουν απειλές στην Αρκτική » .

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες διαθέτουν αεροπορική βάση στο βόρειο τμήμα της Γροιλανδίας και έχουν ασκήσει έντονη κριτική για την έλλειψη δανικών επενδύσεων στην άμυνα της Γροιλανδίας, δηλώνουν ηχηρή… απουσία.

Στα τέλη Αυγούστου, η δανική τηλεόραση αποκάλυψε ότι τουλάχιστον τρεις Αμερικανοί με δεσμούς με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ διεξάγουν επιχειρήσεις επιρροής σε όλο το πολικό νησί.

Πηγή: Le Figaro