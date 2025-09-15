Τουρκία: Αναβολή της απόφασης του δικαστηρίου για τον Οζγκούρ Οζέλ εν μέσω πολιτικής κρίσης

Τουρκικό δικαστήριο ανέβαλε τη Δευτέρα την απόφαση για το αν θα απομακρύνει τον ηγέτη της αξιωματικής αντιπολίτευσης και θα ακυρώσει το συνέδριο του κόμματός του το 2023 λόγω φερόμενων παρατυπιών, σε μια υπόθεση που έχει ήδη επιδεινώσει την πολιτική κρίση της χώρας.

Ο δικαστής στην Άγκυρα ανέβαλε την υπόθεση που αφορά το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP) και τον πρόεδρό του, Οζγκούρ Οζέλ, μέχρι τις 24 Οκτωβρίου.

Εκατοντάδες μέλη του CHP, συμπεριλαμβανομένου του κύριου πολιτικού αντιπάλου του Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν, δημάρχου της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, έχουν φυλακιστεί εν αναμονή δίκης σε μια ξεχωριστή, εκτεταμένη νομική έρευνα για φερόμενες διασυνδέσεις με διαφθορά και τρομοκρατία.

Εάν το δικαστήριο αποφασίσει τον επόμενο μήνα να ακυρώσει το συνέδριο του CHP, αυτό θα αφαιρέσει από τον Οζέλ – τον μαχητικό, βραχνή πρόεδρο του κόμματος που έχει αναδειχθεί σε εξέχουσα θέση μετά τη σύλληψη του Ιμάμογλου – τον τίτλο που κέρδισε εκεί.

Αντιδράσεις και διαμαρτυρίες στους δρόμους

Η υπόθεση θεωρείται δοκιμασία για την ασταθή ισορροπία της Τουρκίας μεταξύ δημοκρατίας και αυταρχισμού. Απειλεί να εμβαθύνει την αταξία και τις εσωτερικές διαμάχες στο στρατόπεδο της αντιπολίτευσης, ενισχύοντας τις πιθανότητες του Ερντογάν να παρατείνει την 22ετή διακυβέρνησή του.

Το δικαστήριο απέρριψε τα αιτήματα των εναγόντων για την αναστολή του 50χρονου Οζέλ και της κυβέρνησής του εν αναμονή της ετυμηγορίας, και διέταξε το CHP και τις εκλογικές επιτροπές να υποβάλουν πληροφορίες σχετικά με τα προγραμματισμένα γενικά συνέδρια του CHP και της Κωνσταντινούπολης την επόμενη εβδομάδα, μόλις ολοκληρωθούν.

Το κεντρώο CHP αρνείται τις κατηγορίες εναντίον του και βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με το ισλαμιστικών ριζών, συντηρητικό Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) του Ερντογάν στις δημοσκοπήσεις.

Οι διαδηλώσεις κατά του Ερντογάν ξέσπασαν τις τελευταίες ημέρες πριν από την απόφαση του δικαστηρίου της Δευτέρας, και η υπόθεση έχει πλήξει σοβαρά τα τουρκικά περιουσιακά στοιχεία. Η λίρα, οι μετοχές και τα ομόλογα ενισχύθηκαν μετά την απόφαση αναβολής της Δευτέρας.

Η αντιπολίτευση, ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ορισμένοι Ευρωπαίοι ηγέτες λένε ότι η καταστολή του CHP έχει πολιτικά κίνητρα και είναι αντιδημοκρατική, κατηγορίες που απορρίπτονται από την κυβέρνηση, η οποία υποστηρίζει ότι η δικαστική εξουσία της Τουρκίας είναι ανεξάρτητη.

«Αυτή είναι μια σοβαρή στιγμή που σηματοδοτεί μια αλλαγή καθεστώτος στην Τουρκία από έναν ανταγωνιστικό αυταρχισμό, στον οποίο τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα μπορούσαν ακόμα να κερδίσουν εκλογές, σε ένα είδος ηγεμονικού αυταρχισμού, στον οποίο είναι πιο συμβολικά και ανίκανα να κερδίσουν», δήλωσε η Σερέν Σελβίν Κορκμάζ, συνιδρύτρια και συνδιευθύντρια του Ινστιτούτου IstanPol, ενός think tank με έδρα την Κωνσταντινούπολη.

Οι επικριτές βλέπουν την Τουρκία να οδεύει προς τον αυταρχισμό

Η νομική καταστολή του CHP, η οποία ξεκίνησε τον Οκτώβριο του περασμένου έτους, έχει οξύνει τις ανησυχίες για αυτό που οι επικριτές αποκαλούν ολίσθηση της Τουρκίας προς την απολυταρχία, καθώς τα δικαστήρια, ο στρατός, τα μέσα ενημέρωσης, η κεντρική τράπεζα και άλλοι, προηγουμένως πιο ανεξάρτητοι θεσμοί, έχουν υποκύψει στη βούληση του Ερντογάν κατά τη διάρκεια της 22χρονης βασιλείας του.

Κυβερνητικοί αξιωματούχοι και ορισμένοι αναλυτές λένε ότι οι τοπικές εκλογές του περασμένου έτους – στις οποίες το CHP σάρωσε τις περισσότερες μεγάλες πόλεις στη μεγαλύτερη ήττα που έχει σημειωθεί ποτέ για το ΑΚΡ του Ερντογάν – έδειξαν ότι η Τουρκία, μέλος του ΝΑΤΟ, παραμένει μια ζωντανή δημοκρατία, παρά τις ανησυχίες των επικριτών.

Εάν το δικαστήριο ακυρώσει το συνέδριο και αποπέμψει τον Οζέλ, θα μπορούσε να διορίσει έναν επίτροπο για να διευθύνει το κόμμα ή να επαναφέρει τον πρώην πρόεδρο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, τον οποίο ο Ερντογάν νίκησε στις εκλογές του 2023 και ο οποίος έκτοτε έχει χάσει μεγάλη εμπιστοσύνη εντός του CHP.

Θα μπορούσε επίσης να απορρίψει την υπόθεση, η οποία είχε ασκηθεί από ένα δυσαρεστημένο μέλος του CHP.

Ένας δικηγόρος του CHP δήλωσε στο δικαστήριο τη Δευτέρα ότι δεν έχει δικαιοδοσία στην υπόθεση, υποστηρίζοντας ότι μόνο το Ανώτατο Εκλογικό Συμβούλιο της Τουρκίας μπορεί να αποφανθεί για τις εκλογές για το συνέδριο του κόμματος.

Οι τουρκικές αγορές, που βρίσκονται σε αναβρασμό λόγω ανησυχιών για το κράτος δικαίου στην μεγάλη αναδυόμενη οικονομία της αγοράς, κατέρρευσαν τον Μάρτιο όταν ο Ιμάμογλου φυλακίστηκε εν αναμονή της δίκης. Η κεντρική τράπεζα ανέτρεψε για λίγο έναν κύκλο μειώσεων των επιτοκίων για να αντιμετωπίσει την αναταραχή.

«Οι αβεβαιότητες απλώς παρατάθηκαν», δήλωσε η Ιπέκ Οζκαρντέσκαγια της Swissquote. «Το χειρότερο σενάριο έχει αποφευχθεί, ωστόσο η αντίληψη των ξένων επενδυτών για το πολιτικό περιβάλλον και τις επενδυτικές προοπτικές της Τουρκίας παραμένει αμετάβλητη».

Πηγή: Reuters