Axios: 4 άκρως ανησυχητικές τάσεις που έφερε στο φως η δολοφονία του Τσάρλι Κερκ

Η εν ψυχρώ εκτέλεση του Τσάρλι Κερκ είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Οι διαδοχικές δολοφονίες, η έξαρση των ένοπλων επιθέσεων, η διάχυση ρητορικής εμφυλίου στα social media και η στοχοποίηση πολιτών από διαδικτυακές εκστρατείες φανατισμού συνθέτουν εδώ και καιρό ένα εκρηκτικό μείγμα στην αμερικανική κοινωνία.

Όπως θυμίζει το Axios, η δολοφονία του Τσάρλι Κερκ στη Γιούτα έρχεται να προστεθεί σε μια αλυσίδα αιματηρών περιστατικών και ρίχνει φως σε 4 άκρως ανησυχητικές τάσεις:

Έκρηξη βίας

Η δολοφονία Κερκ έρχεται μετά τις δύο απόπειρες δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ, τη δολοφονία μιας Δημοκρατικής βουλευτού στη Μινεσότα και την εμπρηστική επίθεση στην κατοικία του κυβερνήτη της Πενσιλβάνια.

Είναι η πιο έντονη συγκέντρωση πολιτικής βίας από το 1968, όταν η Αμερική έχασε τον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ και τον Ρόμπερτ Κένεντι μέσα σε λίγες εβδομάδες.

Τα σχολεία στο στόχαστρο

Παράλληλα, τα περιστατικά μαζικών πυροβολισμών και δη ένοπλων επιθέσεων σε σχολεία των ΗΠΑ έχουν εκτιναχθεί: από λιγότερα από δέκα ετησίως πριν δύο δεκαετίες, πλέον ξεπερνούν τα 80 τα τρία τελευταία χρόνια.

Η τραγωδία κοντά στο Ντένβερ, σχεδόν ταυτόχρονα με τη δολοφονία Κερκ, υπενθύμισε την κανονικοποίηση της βίας στην καθημερινότητα.

Ρητορική πολέμου και «πογκρόμ»

Η ακραία πόλωση τροφοδοτείται από τα κοινωνικά δίκτυα. Κλήσεις για «εκδίκηση» και εμφύλιο εξαπλώνονται, ενώ σε συντηρητικές πλατφόρμες έχει ξεκινήσει μια άνευ προηγουμένου καμπάνια στοχοποίησης: χρήστες συλλέγουν ονόματα και εργοδότες όσων χλεύασαν ή πανηγύρισαν για τη δολοφονία Κερκ, πιέζοντας για απολύσεις.

Ήδη πολλοί εργαζόμενοι έχουν χάσει τη δουλειά τους. Ο κυβερνήτης της Γιούτα Σπένσερ Κοξ κατηγορεί ευθέως τα social media για διάδοση της βίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ από την πλευρά του μιλά για «μια ριζοσπαστική αριστερά που ποτέ δεν έπαιξε τίμια», ενώ οι σύμμαχοί του υπόσχονται διώξεις εναντίον οργανώσεων και προσώπων της προοδευτικής πλευράς.

Αντίθετα, Δημοκρατικοί αξιωματούχοι καταδικάζουν σθεναρά τη δολοφονία, αλλά βρίσκονται στο στόχαστρο ως υποκινητές «δηλητηριώδους» ρητορικής.

Ριζοσπαστικοποίηση μέσω Διαδικτύου

Πίσω από την πολιτική αντιπαράθεση διαφαίνεται ένα βαθύτερο πρόβλημα: η διαδικτυακή ριζοσπαστικοποίηση νέων ανδρών. Ο φερόμενος δολοφόνος του Κερκ, όπως και πολλοί δράστες επιθέσεων σε σχολεία, φαίνεται να είχε βυθιστεί σε σκοτεινά φόρουμ όπου κυριαρχούν μισαλλόδοξα memes και βίαιες φαντασιώσεις.

Η απομόνωση, η οικονομική ανασφάλεια και η συνεχής έκθεση σε ακραίο περιεχόμενο συνθέτουν ένα εκρηκτικό ψυχολογικό περιβάλλον.

Πέντε ημέρες μετά τη δολοφονία Κερκ, το πολιτικό θερμόμετρο στις ΗΠΑ δεν υποχωρεί. Πολιτικοί εκατέρωθεν συνεχίζουν να αλληλοκατηγορούνται, ενώ η κοινωνία βυθίζεται σε έναν φαύλο κύκλο φόβου, βίας και πόλωσης.

Όπως παρατηρούν αναλυτές, η αμερικανική ηγεσία δείχνει να αγνοεί τον μεγαλύτερο κίνδυνο: μια ολόκληρη γενιά που μεγαλώνει μέσα σε ένα τοξικό ψηφιακό περιβάλλον, χωρίς δίχτυ προστασίας και χωρίς πολιτική ψυχραιμία.