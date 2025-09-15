Κομισιόν: Κρίσιμη η κατάσταση στη Λιβύη – Εντατική πολιτική εμπλοκή για τις μεταναστευτικές ροές

O εκπρόσωπος Τύπου της Κοσμιόν για θέματα μετανάστευσης, Μάρκους Λαμερτ, κλήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση αναφορικά με την αύξηση των μεταναστευτικών ροών από τη Λιβύη, επισημαίνοντας τη σημασία της πολιτικής και ασφαλείας κατάστασης στη Λιβύη, χαρακτηρίζοντάς την κρίσιμη.

Ο κ. Λαμερτ, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, τόνισε ότι η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει ήδη επισημάνει σε επιστολή της προς τους ευρωπαίους ηγέτες ότι η ενεργός πολιτική εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών είναι απαραίτητη.

Επιπλέον, ανάφερε πως λαμβάνοντας υπόψη τις γεωπολιτικές συνέπειες που απορρέουν από την κατάσταση στη Λιβύη, καθώς και τις ενδείξεις για πιθανή χρήση της μετανάστευσης ως εργαλείου πολιτικής, η ΕΕ επιδιώκει να εμπλακεί ενεργά με όλους τους παράγοντες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Στο πλαίσιο αυτό, η Κομισιόν βρίσκεται σε επαφή με τους δύο βασικούς παράγοντες της περιοχής, προκειμένου να διαχειριστεί καλύτερα τις προκλήσεις που σχετίζονται με τις μεταναστευτικές ροές.