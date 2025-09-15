Βρετανία: Ο Ρώσος πρέσβης εκλήθη στο ΥΠΕΞ σχετικά με τις παραβιάσεις του εναέριου χώρου του NATO

Ο Ρώσος πρεσβευτής εκλήθη στο υπουργείο Εξωτερικών της Βρετανίας, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το Φόρεϊν Όφις, μετά την παραβίαση του εναέριου χώρου του NATO την περασμένη εβδομάδα.

Η Πολωνία κατέρριψε την Τετάρτη ρωσικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) ενώ πρόκειται για την πρώτη φορά, όσο είναι γνωστό, που ένα μέλος του NATO αναλαμβάνει τέτοιου είδους δράση κατά τη διάρκεια του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία. Μερικές μέρες αργότερα, η Ρουμανία επιστράτευσε μαχητικά αεροσκάφη όταν ρωσικό drone παραβίασε τον εναέριο χώρο της.

«Εντελώς απαράδεκτες» οι παραβιάσεις

Οι διεισδύσεις στον εναέριο χώρο του NATO ήταν «εντελώς απαράδεκτες», σημείωσε εκπρόσωπος του βρετανικού υπουργείου Εξωτερικών στην ανακοίνωση που εκδόθηκε, προσθέτοντας ότι η Βρετανία παραμένει ενωμένη με τους συμμάχους της στο NATO για την καταδίκη αυτών των «απερίσκεπτων ενεργειών».

«Η Ρωσία θα πρέπει να καταλάβει ότι η συνεχιζόμενη επίθεσή της μόνο ενισχύει την ενότητα ανάμεσα στους συμμάχους του NATO και την αποφασιστικότητά μας να σταθούμε στο πλευρό της Ουκρανίας και ότι οποιεσδήποτε περαιτέρω διεισδύσεις θα αντιμετωπιστούν και πάλι με ισχύ», σημείωσε.

Η πρεσβεία της Ρωσίας στο Λονδίνο δεν έχει μέχρι στιγμής ανταποκριθεί σε αίτημα του Reuters να σχολιάσει σχετικά. Η Ρωσία έχει δηλώσει ότι δεν είχε πρόθεση να πλήξει στόχους στην Πολωνία και ότι οι δυνάμεις της επιτίθεντο στην Ουκρανία την ώρα που σημειώθηκε το συμβάν της Τετάρτης.

Πηγή: ΑΜΠΕ